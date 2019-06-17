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РИА Новости

Премьер Ирака выступил за укрепление отношений с Россией для борьбы с ИГ*

Вчера, 19:39
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
ДОХА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил в понедельник о необходимости укреплять отношения с Россией для продолжения борьбы с террористической группировкой ИГ*.
"Премьер-министр Адель Абдель Махди подтвердил, что иракско-российские отношения важны, и их необходимо укреплять на благо двух стран, народов и региона, а также для продолжения борьбы с ИГ*", - сообщил пресс-офис премьера Ирака в Twitter после встречи со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Исламское государствоИракРоссияВ мире
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