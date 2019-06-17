Премьер Ирака выступил за укрепление отношений с Россией для борьбы с ИГ*

ДОХА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил в понедельник о необходимости укреплять отношения с Россией для продолжения борьбы с террористической группировкой ИГ*.

"Премьер-министр Адель Абдель Махди подтвердил, что иракско-российские отношения важны, и их необходимо укреплять на благо двух стран, народов и региона, а также для продолжения борьбы с ИГ*", - сообщил пресс-офис премьера Ирака в Twitter после встречи со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.