Премьер Ирака выступил за укрепление отношений с Россией для борьбы с ИГ*

ДОХА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил в понедельник о необходимости укреплять отношения с Россией для продолжения борьбы с террористической группировкой ИГ*.
"Премьер-министр Адель Абдель Махди подтвердил, что иракско-российские отношения важны, и их необходимо укреплять на благо двух стран, народов и региона, а также для продолжения борьбы с ИГ*", - сообщил пресс-офис премьера Ирака в Twitter после встречи со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.
* Запрещенная в России террористическая организация
رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي @AdilAbdAlMahdi يؤكد ان العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين والمنطقة ولمواصلة محاربة داعش . pic.twitter.com/aGJhWjtNGO— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) 17 июня 2019 г.