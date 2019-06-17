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РИА Новости

В Киеве припугнули Европу газовым кризисом

Вчера, 19:38
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники нефтедобывающего предприятия
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с газовым кризисом, если Москва и Киев не смогут договориться о продлении контракта на транзит, истекающий в конце года. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью Bloomberg.
По ее мнению, весьма высок риск, что страны не смогут урегулировать споры до конца года.
"Пока Россия откладывает переговоры о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее", — считает дипломат.
При этом Зеркаль отметила, что Киев разработал основу для "успешных переговоров". По ее словам, новые контракты по газу должны отражать все "уроки", извлеченные Украиной и другими европейскими странами. О чем идет речь, она не уточнила.
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Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия готова подписать мировое соглашение с Украиной. По его мнению, это стало бы ключевым фактором для дальнейшего сотрудничества сторон. Глава Минэнерго также заявил, что Москва готова продлить газовый контракт с Киевом на действующих условиях.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил, что Украина не получала подобных предложений. Он добавил, что Киев готов рассмотреть их в случае поступления.
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Газовый конфликт

Украина прекратила закупку газа у России в 2015 году и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры относительно транзита газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей стороны не достигли. ЕК сделала предложение Москве и Киеву относительно возможного будущего контракта — он должен быть подписан на срок более десяти лет с "привлекательными для инвесторов" объемами.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что украинская компания предложит "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год на примерный срок в десять лет.
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ЕвропаРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Европейские страны столкнутся с газовым кризисом, если Москва и Киев не смогут договориться о продлении контракта на транзит, истекающий в конце года.😁😄после этих слов Северный Поток-2 должен строится ещё быстрее,чтоб не было кризиса и шантажа от Киева.
17 июня, 20:31
Andrej Kozakov
6010000
Зачем вообще спонсировать вражескую экономику?)))
17 июня, 20:56
Светлана Ефремова
5310000
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