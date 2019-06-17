В Киеве припугнули Европу газовым кризисом

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с газовым кризисом, если Москва и Киев не смогут договориться о продлении контракта на транзит, истекающий в конце года. Об этом Европейские страны столкнутся с газовым кризисом, если Москва и Киев не смогут договориться о продлении контракта на транзит, истекающий в конце года. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью Bloomberg.

По ее мнению, весьма высок риск, что страны не смогут урегулировать споры до конца года.

"Пока Россия откладывает переговоры о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее", — считает дипломат.

При этом Зеркаль отметила, что Киев разработал основу для "успешных переговоров". По ее словам, новые контракты по газу должны отражать все "уроки", извлеченные Украиной и другими европейскими странами. О чем идет речь, она не уточнила.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия готова подписать мировое соглашение с Украиной. По его мнению, это стало бы ключевым фактором для дальнейшего сотрудничества сторон. Глава Минэнерго также заявил, что Москва готова продлить газовый контракт с Киевом на действующих условиях.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил, что Украина не получала подобных предложений. Он добавил, что Киев готов рассмотреть их в случае поступления.

Газовый конфликт

Украина прекратила закупку газа у России в 2015 году и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры относительно транзита газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей стороны не достигли. ЕК сделала предложение Москве и Киеву относительно возможного будущего контракта — он должен быть подписан на срок более десяти лет с "привлекательными для инвесторов" объемами.