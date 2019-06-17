Вилле Хаапасало отправился на плоту с бассейном через Финский залив

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Актер Вилле Хаапасало, известный россиянам по роли в фильме "Особенности национальной охоты", вместе с двумя друзьями отправился на плоту с бассейном из Хельсинки в Таллин, сообщает в социальных сетях один из участников проекта изобретатель Янне Кяпюлехто.

В феврале Кяпюлехто организовывал первый фестиваль ледяных каруселей Ice Carousel, где главным аттракционом стала 120 метровая вращающаяся льдина.

"Путешествие должно пройти спокойно. Все зависит от погоды и волн, надеемся добраться до Таллина за 10-13 часов. Это безумная идея, но меня это не смущает. Финское безумие - самое прекрасное безумие в мире", - отметил Хаапасало в комментарии РИА Новости.

Плот оборудован всем необходимым, включая запас провизии, солнечную панель, навигатор, запасной двигатель и лестницу, по которой можно спуститься в море и освежиться. Плот двигается также в сопровождении спасательной лодки.

"Главное - наслаждаться и делать то, что раньше никто не делал", - заключил Хаапасало.