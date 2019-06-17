Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T19:35Z
https://ria.ru/20190617/1555645454.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155564/53/1555645339_0:0:1163:655_1036x0_80_0_0_fa8b33724e148fd01eda5fbcf12f0586.jpg
РИА Новости

Вилле Хаапасало отправился на плоту с бассейном через Финский залив

Вчера, 19:35
1150
ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Актер Вилле Хаапасало, известный россиянам по роли в фильме "Особенности национальной охоты", вместе с двумя друзьями отправился на плоту с бассейном из Хельсинки в Таллин, сообщает в социальных сетях один из участников проекта изобретатель Янне Кяпюлехто.
В феврале Кяпюлехто организовывал первый фестиваль ледяных каруселей Ice Carousel, где главным аттракционом стала 120 метровая вращающаяся льдина.
"Путешествие должно пройти спокойно. Все зависит от погоды и волн, надеемся добраться до Таллина за 10-13 часов. Это безумная идея, но меня это не смущает. Финское безумие - самое прекрасное безумие в мире", - отметил Хаапасало в комментарии РИА Новости.
Плот оборудован всем необходимым, включая запас провизии, солнечную панель, навигатор, запасной двигатель и лестницу, по которой можно спуститься в море и освежиться. Плот двигается также в сопровождении спасательной лодки.
"Главное - наслаждаться и делать то, что раньше никто не делал", - заключил Хаапасало.
На прошлой неделе тот же путь за 11 часов проделал финн в чугунной ванне с мотором.
15170000
Обсудить 0
ТуризмтуристыВилле ХаапасалоЭстонияФинляндияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
В Киеве припугнули Европу газовым кризисом
РИА
Новости
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский попросил сохранить санкционное давление на Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон
Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон
Лента
новостей
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше
На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар
Сдача ЕГЭ
Школьники, получившие ноль на ЕГЭ из-за чернил, узнают результаты в среду
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Митрополит Видинский Даниил (Болгарская православная церковь)
Болгарский иерарх призвал православный мир осудить действия Варфоломея
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН опубликовали новый прогноз численности населения Земли
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на ПМЭФ-2019
Орешкин рассказал, зачем ему 12 заместителей
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Московский таксист изнасиловал пассажирку и пообещал жениться, сообщили СМИ
Американский самолет B-52
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Вскрытие показало, что найденную мертвой в Испании девочку из России убили
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
Лента новостейМолния