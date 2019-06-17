Алибасов уже строит рабочие планы, сообщил его директор

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бари Алибасов самостоятельно ходит и уже строит рабочие планы после выписки из больницы, сообщил РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Ранее Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что продюсера выписали из больницы, через три дня его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.
"Я его видел лично... Он сейчас с Лидией Николаевной (Федосеевой-Шукшиной, супругой – ред.) и котом Чучей. Его жизни ничего не угрожает. Он ходит без посторонней помощи и говорит. Строит планы на работу и спрашивает о гастролях группы "На-На", - сказал Горжанкин.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.