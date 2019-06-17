Алибасов уже строит рабочие планы, сообщил его директор

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бари Алибасов самостоятельно ходит и уже строит рабочие планы после выписки из больницы, сообщил РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Ранее Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что продюсера выписали из больницы, через три дня его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.

"Я его видел лично... Он сейчас с Лидией Николаевной (Федосеевой-Шукшиной, супругой – ред.) и котом Чучей. Его жизни ничего не угрожает. Он ходит без посторонней помощи и говорит. Строит планы на работу и спрашивает о гастролях группы "На-На", - сказал Горжанкин.