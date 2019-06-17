Макрон не исключил встречи в "нормандском формате"

"Ясно, что по тому диалогу, который был сегодня, у нас нет всех ответов. Но мы должны обозначить предварительные условия, которые помогут придать динамики (минскому процессу - ред.). Есть вопрос заключенных, вопрос прекращения огня, есть все то, что документирует минский процесс с самого начала. Вопрос в том, как в предстоящие недели увидеть динамику, которая позволила бы с одной и с другой стороны провести полезную встречу и позволила бы обсудить продвижение", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским.