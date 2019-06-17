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РИА Новости

Макрон не исключил встречи в "нормандском формате"

Вчера, 19:25
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже не исключил встречи в нормандском формате на уровне глав государств, но подчеркнул, что она должна быть хорошо подготовлена.
Говоря о возвращении к нормандскому формату, французский лидер подчеркнул, что для того, "чтобы танцевать танго, нужно двое".
"Ясно, что по тому диалогу, который был сегодня, у нас нет всех ответов. Но мы должны обозначить предварительные условия, которые помогут придать динамики (минскому процессу - ред.). Есть вопрос заключенных, вопрос прекращения огня, есть все то, что документирует минский процесс с самого начала. Вопрос в том, как в предстоящие недели увидеть динамику, которая позволила бы с одной и с другой стороны провести полезную встречу и позволила бы обсудить продвижение", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским.
По его словам, это обсуждалось на встрече с Зеленским. Макрон также отметил, что намерен обсудить этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.
"...И мы можем обсуждать нормандский формат. Есть несколько режимов встреч. Понятно, что наши советники, наши министры могут встретиться. Со своей стороны я считаю, что если мы встречаемся на уровне глав государств и правительств, это встреча должна быть полезной, поэтому она должна быть хорошо подготовлена. И мы должны быть уверены, что действия с одной и с другой стороны реальны", - добавил он.
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Макрон не исключил, что "в определенный момент встреча глав государств и правительств в нормандском формате может состояться в Париже, чтобы отметить достигнутый сторонами прогресс". "Но предварительно предполагается продвижение шагов, по которым мы будем работать вместе в следующие недели", - подчеркнул президент Франции.
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