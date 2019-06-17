Российского посла вызвали в МИД Армении после встречи с Кочаряном

ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД после встречи с экс-президентом Робертом Кочаряном, сообщил в понедельник глава парламентской комиссии по внешним связям республики Рубен Рубинян.

Ранее в российском диппредставительстве сообщили, что в рамках регулярных встреч с представителями общественно-политических и деловых кругов Копыркин встретился с Кочаряном.

"Сегодня после заседания комиссии, в рамках которого была обсуждена встреча посла РФ с Кочаряном, я переговорил с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном. Министр проинформировал меня, что на самом деле посол в этой связи в минувшую пятницу был вызван в МИД, где с ним состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении", - написал Рубинян в Facebook

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.