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РИА Новости

Российского посла вызвали в МИД Армении после встречи с Кочаряном

Вчера, 19:23
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ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД после встречи с экс-президентом Робертом Кочаряном, сообщил в понедельник глава парламентской комиссии по внешним связям республики Рубен Рубинян.
Ранее в российском диппредставительстве сообщили, что в рамках регулярных встреч с представителями общественно-политических и деловых кругов Копыркин встретился с Кочаряном.
"Сегодня после заседания комиссии, в рамках которого была обсуждена встреча посла РФ с Кочаряном, я переговорил с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном. Министр проинформировал меня, что на самом деле посол в этой связи в минувшую пятницу был вызван в МИД, где с ним состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении", - написал Рубинян в Facebook.
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Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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