Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T19:26Z
https://ria.ru/20190617/1555645053.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150691/54/1506915430_0:167:2848:1769_1036x0_80_0_0_3dc9d84af3b3b8bc9ae9e410d8296187.jpg
РИА Новости

Марсианские облака имеют "космическое" происхождение, выяснили ученые

Вчера, 19:26
2073
© ESA/Roscosmos/CaSSISФотография марсианских облаков, полученная зондом TGO
Фотография марсианских облаков, полученная зондом TGO
© ESA/Roscosmos/CaSSIS
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Красивые белые облака, периодически возникающие в верхних слоях атмосферы Марса, обязаны своим существованием метеоритам, чьи сгоревшие останки помогают водяному пару конденсироваться и превращаться в мелкие льдинки. Об этом пишут планетологи в журнале Nature Geoscience.

"Облака не возникают сами по себе – для их формирования нужно что-то, что поможет воде конденсироваться. Наши климатические модели просто не могли объяснить то, как они могли формироваться на подобной высоте в атмосфере Марса. Когда мы добавили туда метеоритный "дым", все проблемы исчезли и облака появились", — рассказывает Виктория Хартвик (Victoria Hartwick) из университета Колорадо в Боулдере (США).

Ученые пока спорят, как и почему пары воды в атмосфере превращаются в капли, формирующие различные типы облаков, но полагают, что данный процесс не может начаться самопроизвольно. Для этого необходимы "зародыши" конденсации - частицы, на которые "налипают" первые молекулы воды, которые затем притягивают к себе остальные и формируют каплю.
В роли подобных зародышей могут выступать микрочастицы пыли, микробы, или частички сажи и копоти из выбросов вулканов и выхлопов машин. За последние несколько десятилетий физики нашли свидетельства в пользу этого, но им не удавалось объяснить, как облака появляются там, где нет пыли, автомобилей или вулканов - над океанами и лесами.
Так художник представил себе работу зонда ЭкзоМарс-TGO на Марсе
21 мая, 16:49
Российские планетологи уличили Солнце в "воровстве" воды с Марса
Более того, недавно некоторые физики даже начали подозревать, что в рождении некоторых типов облаков напрямую замешаны космические лучи, помогающие подобным каплям воды расти. Другие зародыши конденсации могут попадать в атмосферу из космоса, в виде частиц межзвездной пыли, или же благодаря своеобразному "дыханию" планктона.
Еще больше вопросов, как отмечает Хартвик, вызывает то, как облака могут возникать в атмосфере Марса, где нет ни жизни, ни достаточно большого количества воды. Еще одна проблема заключается в том, что воздушная прослойка Марса настолько разрежена, что вода в ней может существовать почти всегда только в виде микроскопических кристалликов льда.
Несмотря на небольшие размеры, они будут слишком тяжелы для того, чтобы слабые марсианские потоки воздуха могли поднять их, а также пылинки и прочие ядра конденсации, на высоту более чем в 60 километров, где датчики американского зонда MAVEN, а также камеры других зондов часто фиксируют большие количества влаги. Возникает вопрос: как рождаются марсианские облака?
Хартвик и ее коллеги попытались дать на него ответ, изучая данные, которые MAVEN собирал с момента своего прибытия на орбиту Марса в сентябре 2014 года. Почти сразу после начала работы инструменты зонда обнаружили в атмосфере красной планеты крайне необычный набор ионов металлов, которые ученые впоследствии связали со сгоранием астероидов и формированием своеобразного "метеоритного дыма".
Это открытие, как отмечает планетолог, сразу натолкнуло ее на мысль, что мелкая пыль, возникающая в атмосфере после остывания "метеоритного дыма", может участвовать в рождении марсианских облаков по аналогии с тем, как возникают светящиеся серебристые облака в мезосфере Земли.
Серебристые облака возникают в высоких слоях атмосферы благодаря крошке из метеоритов
8 августа 2012, 18:45
Серебристые облака имеют внеземное происхождение, выяснили ученыеСеребристые облака - самые высокие облака в атмосфере. Они образуются на высоте около 85 километров и видны только при низком солнце. Их ключевым компонентом оказались микроскопические частицы метеоров, или "метеорный дым".
Для этого ученые вычислили общую массу метеоритов, сгорающих в верхних слоях атмосферы Марса, и подсчитали, как много пыли они должны порождать. Эти данные они сопоставили с типичной плотностью облаков на красной планете, температурой воздуха в разные сезоны года и другими климатическими параметрами.
Как оказалось, того количества пыли, которую зафиксировал MAVEN, вполне хватало для того, чтобы породить нужное число облаков, совпадающее с замерами еще одного аппарата НАСА, зонда MRO.
Что интересно, появление облаков в компьютерной модели Марса крайне необычным образом повлияло на погоду и климат планеты, а также на поведение приполярных регионов ее атмосферы. К примеру, их исчезновение или появление может понизить или повысить температуру воздуха на десять градусов Цельсия или даже более высокие значения, а также резко изменить высоту воздушной прослойки Марса в окрестностях его полюсов.
Подобные сдвиги и зоны с разными температурами, в свою очередь, будут порождать новые воздушные потоки и сильно влиять на общий климат Марса, заметно меняя его поведение во время зимы и лета. Эти сдвиги, как отмечают исследователи, очень хорошо сочетаются с замерами MRO и объясняют некоторые аномалии в климатических моделях.
В прошлом, число подобных облаков на Марсе могло быть гораздо выше, когда его атмосфера была более плотной и содержала в себе больше влаги. Это важно с точки зрения поисков следов марсианской жизни, так как густой облачный покров должен был помогать планете удерживать тепло и дольше оставаться обитаемой.

"Все больше климатических моделей показывают, что Марс мог "подогреваться" высотными облаками в ту эпоху, когда по его поверхности текли реки, а в их водах могла существовать жизнь. Вполне вероятно, что и наше открытие станет одной из частей объяснения того, как Марс стал теплым и обитаемым", — заключает Брайан Тун (Brian Toon), коллега Хартвик по университету.

Симуляция экспедиции на Марс в рамках проекта D-MARS. 18 февраля 2018 года
26 марта 2018, 14:44
Ученые из России подготовили первый "прогноз погоды" для зимы на Марсе
412114
Обсудить 1
КосмосMavenСпутник разведки МарсаКосмос - РИА НаукаНАСАСШАРИА Наука
Рекомендуем
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
РИА
Новости
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
В Киеве припугнули Европу газовым кризисом
Американский самолет B-52
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
Лента
новостей
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Директор школы прокомментировала "нулевой" результат ЕГЭ из-за ручки
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском
Лисья акула
В США акула напала на восьмилетнего мальчика
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
"Нам некого там учить". Михаил Пиотровский – о художницах Саудовской Аравии
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области
Видеоблогер Юрий Хованский
Блогер Хованский стал помощником депутата
Российского посла вызвали в МИД Армении после встречи с Кочаряном
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Россия за шесть лет не использовала шанс изменить экономику, заявил Кудрин
Женщина-фермер
Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
Лента новостейМолния