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РИА Новости

Школьник из Астрахани прокомментировал "нулевые" результаты ЕГЭ из-за ручки

Вчера, 19:16
20830
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Школьник из Астрахани прокомментировал ситуацию с аннулированием результатов ЕГЭ по профильной математике из-за "неправильной ручки".
По словам выпускника, он купил канцелярские принадлежности в книжном магазине, где был стенд с товарами для ЕГЭ и ОГЭ.
"Экзамены пишут только ими. Я выбрал, какая (ручка. — Прим. ред.) мне больше нравится. Расписал ее, все было хорошо. На экзамене не было вопросов по ручке никаких", — рассказал он порталу "Мел".
Как заявил ученик, сначала он даже не поверил, что результаты тестирования были аннулированы, и принял это за шутку.
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"Там (в личном кабинете) можно посмотреть, в каких заданиях ты ошибся. Но у меня не было никаких ответов, будто я сдал пустой бланк", — пояснил он.
Школьник добавил, что в региональном центре обработки информации ему не смогли помочь из-за плохого качества изображений отсканированных бланков ЕГЭ.
Как рассказал выпускник, у него есть два варианта решения сложившийся ситуации.
"Первый — пойти на пересдачу по математике 24 июня. Однако это возможно, только если у меня сдан русский язык. Но его я писал той же самой ручкой, так что большая вероятность, что у меня по этому экзамену тоже либо ноль баллов, либо минимальный, если что-то пропечаталось. Мне кажется, вряд ли я смогу перейти порог", — считает он.
Если опасения школьника подтвердятся, то пересдать ЕГЭ можно будет лишь в сентябре.
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"Но в это время мне уже придется уйти в армию, хотя я туда изначально не собирался", — добавил он.
Как заметил школьник, проверка оригиналов может завершиться лишь к августу, в то время как большинство московских вузов заканчивает прием документов в конце июля — начале августа.
Ранее стало известно, что трое астраханских выпускников получили ноль баллов за ЕГЭ по профильной математике из-за использования неправильных чернил. По данным областного Министерства образования и науки, аннулирование работ не связано с техническим сбоем оборудования или ошибкой организаторов.
Конфликтная комиссия рассмотрит работы учеников на этой неделе.
Школьник может! Что нужно знать о своих правах на ЕГЭ и как действовать
22 октября 2018, 09:00
Школьник может! Что нужно знать о своих правах на ЕГЭ и как действовать
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Обсудить 15
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Астраханская областьОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Верните назад школьное образование СССР, сделайте что нибудь не для себя.
17 июня, 19:55
Виктор Комлев
3300003
Если чернила для пятого класса - это шутка, то спецпаста для ЕГЭ - это маразм.
17 июня, 19:43
bykovip71 Добрыхделмастер
1700000
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