Школьник из Астрахани прокомментировал "нулевые" результаты ЕГЭ из-за ручки

Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Школьник из Астрахани прокомментировал ситуацию с аннулированием результатов ЕГЭ по профильной математике из-за "неправильной ручки".

По словам выпускника, он купил канцелярские принадлежности в книжном магазине, где был стенд с товарами для ЕГЭ и ОГЭ.

"Экзамены пишут только ими. Я выбрал, какая (ручка. — Прим. ред.) мне больше нравится. Расписал ее, все было хорошо. На экзамене не было вопросов по ручке никаких", — рассказал он порталу "Мел"

Как заявил ученик, сначала он даже не поверил, что результаты тестирования были аннулированы, и принял это за шутку.

"Там (в личном кабинете) можно посмотреть, в каких заданиях ты ошибся. Но у меня не было никаких ответов, будто я сдал пустой бланк", — пояснил он.

Школьник добавил, что в региональном центре обработки информации ему не смогли помочь из-за плохого качества изображений отсканированных бланков ЕГЭ.

Как рассказал выпускник, у него есть два варианта решения сложившийся ситуации.

"Первый — пойти на пересдачу по математике 24 июня. Однако это возможно, только если у меня сдан русский язык. Но его я писал той же самой ручкой, так что большая вероятность, что у меня по этому экзамену тоже либо ноль баллов, либо минимальный, если что-то пропечаталось. Мне кажется, вряд ли я смогу перейти порог", — считает он.

Если опасения школьника подтвердятся, то пересдать ЕГЭ можно будет лишь в сентябре.

"Но в это время мне уже придется уйти в армию, хотя я туда изначально не собирался", — добавил он.

Как заметил школьник, проверка оригиналов может завершиться лишь к августу, в то время как большинство московских вузов заканчивает прием документов в конце июля — начале августа.

Ранее стало известно, что трое астраханских выпускников получили ноль баллов за ЕГЭ по профильной математике из-за использования неправильных чернил. По данным областного Министерства образования и науки, аннулирование работ не связано с техническим сбоем оборудования или ошибкой организаторов.