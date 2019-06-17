Орешкин рассказал, зачем ему 12 заместителей

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минэкономразвития вовлечено практически во все сферы развития государства, включая экономику, региональное и социальное развитие, международное сотрудничество, именно этим и объясняется такое большое число заместителей министра экономического развития - 12, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Это связано с тем, что у министерства экономического развития самая широкая повестка и оно вовлечено практически во все вопросы, связанные со стратегическим развитием государства, - с региональной политикой, с международной повесткой, с экономической политикой, социальной политикой, поэтому, конечно же, за каждое такое направление отвечает свой специалист, который находится в тесном контакте с профильными ведомствами", - пояснил Орешкин.