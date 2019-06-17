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РИА Новости

Орешкин рассказал, зачем ему 12 заместителей

Вчера, 19:13
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на ПМЭФ-2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минэкономразвития вовлечено практически во все сферы развития государства, включая экономику, региональное и социальное развитие, международное сотрудничество, именно этим и объясняется такое большое число заместителей министра экономического развития - 12, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.
Ранее в понедельник было опубликовано распоряжение правительства о назначении бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ. Бабич стал двенадцатым замом Орешкина.
"Это связано с тем, что у министерства экономического развития самая широкая повестка и оно вовлечено практически во все вопросы, связанные со стратегическим развитием государства, - с региональной политикой, с международной повесткой, с экономической политикой, социальной политикой, поэтому, конечно же, за каждое такое направление отвечает свой специалист, который находится в тесном контакте с профильными ведомствами", - пояснил Орешкин.
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич на пресс-конференции в Минске
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Максим ОрешкинМихаил БабичМинистерство экономического развития РФРоссияПолитика
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