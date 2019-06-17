Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T19:11Z
https://ria.ru/20190617/1555644782.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155189/46/1551894638_0:175:3122:1931_1036x0_80_0_0_eca963e3697a316ff69469413e1ef5f7.jpg
РИА Новости

Орешкин рассказал, чем займется Бабич на посту замглавы Минэкономразвития

Вчера, 19:11
511
© Sputnik / Виктор ТолочкоПосол России в Белоруссии Михаил Бабич на пресс-конференции в Минске
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич на пресс-конференции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Михаил Бабич в ранге замглавы Минэкономразвития РФ активно подключится к работе по интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Начинаем мы с вопросов по международной повестке, все три основные контура интеграции - именно этим вопросом, приоритетным, будет сейчас заниматься Михаил Викторович. Первый контур - это Союзное государство Россия-Белоруссия, здесь у нас максимальная степень интеграции, вы знаете у нас сейчас в активной фазе находится обсуждение повестки исполнения союзного договора 1999 года. Сейчас Михаил Викторович активно подключится к этой работе, он о ней знает не понаслышке, по своему предыдущему рабочему месту", - сказал Орешкин.
Он добавил, что еще два направления международного трека - это вопросы интеграции на уровне ЕАЭС и СНГ. "Здесь тоже есть большой объём вопросов, нужно будет активно систематизировать повестку и сформулировать те основные направления, по которым мы будем двигаться вперёд", - добавил министр.
Орешкин подчеркнул, что назначение Бабича - это серьёзное усиление министерства. "В министерство пришла тяжелая артиллерия. Если посмотреть тот послужной список, который есть у Михаила Викторовича, его опыт, его знания, его организационно-управленческие возможности, конечно, я, честно скажу, это уникальный человек", - сказал Орешкин.
Михаил Бабич
Вчера, 15:02
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
“Понятно, что международной повесткой здесь работа не ограничится. У Михаила Викторовича очень большой опыт, опыт и в региональной работе, и по целому ряду других направлений. Поэтому здесь, конечно же, будем пользоваться тем опытом, который Михаил Викторович накопил", - сказал Орешкин.
В свою очередь Бабич добавил, что у него уже есть определенный опыт совместной работы с Орешкиным в рамках созданной в прошлом году рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции РФ и Белоруссии. "Минэкономразвития является системообразующим в системе органов госвласти РФ, очень многие вопросы министерство ведет в стратегическом контексте - разрабатывает стратегию, разрабатывает политику по многим направлениям - это и вопросы макроэкономики, реального сектора экономики, международной повестки. Работать в таком министерстве - и большая ответственность, и большая честь", - сказал Бабич.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли он принять участие в предстоящей встрече премьеров России и Белоруссии по вопросам интеграции, Бабич сказал: "Мы готовимся к этим переговорам, готовим рабочие материалы для председателя правительства. Дальше, по его решению, соответственно, будем участвовать".
Михаил Бабич
30 апреля, 22:40
Биография Михаила Бабича
1120119
Обсудить 0
Максим ОрешкинМихаил БабичМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на ПМЭФ-2019
Орешкин рассказал, зачем ему 12 заместителей
РИА
Новости
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Россия за шесть лет не использовала шанс изменить экономику, заявил Кудрин
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский попросил сохранить санкционное давление на Россию
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском
Российского посла вызвали в МИД Армении после встречи с Кочаряном
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
В Киеве припугнули Европу газовым кризисом
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
Повара разрезают 6-килограммовый перемяч, приготовленный в честь чемпионата мира по футболу FIFA-2018, в Казани. 23 июня 2018
В Анапе испекли самый большой в России ягодный пирог
Президент Франции Эммануэль Макрон
Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Макрон пообещал способствовать облегчению диалога между Россией и Украиной
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жители Чемодановки пожаловались прокурору на односельчан
Здание МИД России
МИД прокомментировал переизбрание России в экономический совет ООН
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
Врач за компьютером
Кардиологи назвали тревожный признак, опасный для жизни
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния