Россия и Намибия подписали договор о выдаче преступников

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. И.о. министра юстиции России Алу Алханов и министр безопасности и защиты Намибии Чарльз Намоло подписали договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, сообщается на сайте Минюста РФ.

"Семнадцатого июня в Минюсте России исполняющим обязанности министра юстиции РФ Алу Алхановым и министром безопасности и защиты Республики Намибии Чарльзом Намоло подписан договор между РФ и Республикой Намибией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что договор направлен на укрепление двустороннего сотрудничества по вопросам передачи преступников для отбывания наказания в государство их гражданства.