Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T19:05Z
https://ria.ru/20190617/1555644534.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Россия и Намибия подписали договор о выдаче преступников

Вчера, 19:05
161
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. И.о. министра юстиции России Алу Алханов и министр безопасности и защиты Намибии Чарльз Намоло подписали договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, сообщается на сайте Минюста РФ.
"Семнадцатого июня в Минюсте России исполняющим обязанности министра юстиции РФ Алу Алхановым и министром безопасности и защиты Республики Намибии Чарльзом Намоло подписан договор между РФ и Республикой Намибией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что договор направлен на укрепление двустороннего сотрудничества по вопросам передачи преступников для отбывания наказания в государство их гражданства.
Уточняется, что договор вступит в силу по истечении 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
23 мая, 20:19
Намибия из-за сильнейшей засухи попросила Россию о помощи
330000
Обсудить 0
Алу АлхановМинистерство юстиции РФНамибияРоссияВ мире
Рекомендуем
Повара разрезают 6-килограммовый перемяч, приготовленный в честь чемпионата мира по футболу FIFA-2018, в Казани. 23 июня 2018
В Анапе испекли самый большой в России ягодный пирог
РИА
Новости
На складе в Пятигорске произошел пожар
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский попросил сохранить санкционное давление на Россию
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич на пресс-конференции в Минске
Орешкин рассказал, чем займется Бабич на посту замглавы Минэкономразвития
Лента
новостей
В Германии арестовали подозреваемого в убийстве главы города Кассель
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на ПМЭФ-2019
Орешкин рассказал, зачем ему 12 заместителей
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше
На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Пожар в частных домах и хозпостройках в Ростове-на-Дону потушили
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Премьер Ирака выступил за укрепление отношений с Россией для борьбы с ИГ*
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Макрон не исключил встречи в "нормандском формате"
Россия и Иран подписали протокол о сотрудничестве в энергетике
На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
Врачи рассказали о состоянии девочки, выжившей в крупном ДТП под Воронежем
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Цискаридзе назвал себя артистом Большого театра
В китайской провинции Сычуань произошло второе за час сильное землетрясение
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
Лента новостейМолния