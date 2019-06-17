Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.