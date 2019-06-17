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РИА Новости

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Вчера, 19:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
"Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Париже, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Зеленский отметил, что параллельно с переговорами в Минске возобновятся переговоры в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция), а также будет обсуждаться вопрос освобождения осужденных в РФ Украинцев.
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Вчера, 18:46
Макрон пообещал способствовать облегчению диалога между Россией и Украиной
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранцияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зе уже поспособствовал увеличением обстрелов и оправданием убийств. Теперь еще один клоун присоседится хочет?
17 июня, 19:07
Vladidmir Kanygin
2400003
Основное содержание Минского соглашения: Украина должна вести переговоры с ЛДНР, а страны Нормандского формата должны помогать в реализации соглашений, достигнутых в результате этих переговоров. Нет соглашений между Украиной и ЛДНР - нет предмета встречи в Нормандском формате.
17 июня, 21:03
Igor Loshkov
2300002
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