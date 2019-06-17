В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Десять пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу после того, как самолет, вылетевший из Приштины (Косово) в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, . Десять пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу после того, как самолет, вылетевший из Приштины (Косово) в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, сообщает Badische Zietung.

По словам сотрудника принимающего аэропорта, сильная тряска началась за полчаса до посадки, самолет непрерывно трясло в течение десяти минут.

"Я думала, что мы все должны умереть", - сказала пассажирка Мирета Баша.

Горячая вода, кофе и другие напитки летали по салону. Около десяти человек получили ранения. "Мой муж ошпарил себе шею", - говорит Баша. Еще одна пассажирка ударилась головой о потолок.

Самолетом, попавшим в зону турбулентности, оказался Boeing 737-300 болгарской чартерной авиакомпании.