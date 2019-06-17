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РИА Новости
Туризм

В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

Вчера, 20:46
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© Depositphotos / vsurkovДевушка в самолете
Девушка в самолете
© Depositphotos / vsurkov
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Десять пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу после того, как самолет, вылетевший из Приштины (Косово) в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, сообщает Badische Zietung.
По словам сотрудника принимающего аэропорта, сильная тряска началась за полчаса до посадки, самолет непрерывно трясло в течение десяти минут.
"Я думала, что мы все должны умереть", - сказала пассажирка Мирета Баша.
Горячая вода, кофе и другие напитки летали по салону. Около десяти человек получили ранения. "Мой муж ошпарил себе шею", - говорит Баша. Еще одна пассажирка ударилась головой о потолок.
Самолетом, попавшим в зону турбулентности, оказался Boeing 737-300 болгарской чартерной авиакомпании.
Пилот попросил помощи у наземных служб, но смог посадить самолет без каких-либо проблем. В аэропорту его уже ждали пожарные службы и врачи, готовые оказывать помощь пострадавшим.
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