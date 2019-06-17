В США акула напала на восьмилетнего мальчика

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Акула напала на восьмилетнего мальчика в американском штате Северная Каролина, ребенок выжил, сообщает в понедельник телеканал WECT со ссылкой на главу поселения на острове Криса Маккола.
По его словам, ребенок в воскресенье купался на пляже острова Болд Хэд, когда акула схватила его за ногу. Подробности происшествия не сообщаются. Ребенку оказали первую помощь на месте, после чего паромом доставили в больницу. Он получил множественные колотые ранения, но врачи ожидают, что он полностью восстановится.
Размер и вид напавшей на ребенка акулы пока не установлены.
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