Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T18:59Z
https://ria.ru/20190617/1555644199.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155160/17/1551601734_92:221:1363:936_1036x0_80_0_0_bb88b8a1cb37ae497e54d4b8e45ce388.jpg
РИА Новости

В США акула напала на восьмилетнего мальчика

Вчера, 18:59
2660
CC BY-SA 4.0 / Thomas Alexander / Thresher Shark (cropped a photo)Лисья акула
Лисья акула
CC BY-SA 4.0 / Thomas Alexander / Thresher Shark (cropped a photo)
Лисья акула. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Акула напала на восьмилетнего мальчика в американском штате Северная Каролина, ребенок выжил, сообщает в понедельник телеканал WECT со ссылкой на главу поселения на острове Криса Маккола.
По его словам, ребенок в воскресенье купался на пляже острова Болд Хэд, когда акула схватила его за ногу. Подробности происшествия не сообщаются. Ребенку оказали первую помощь на месте, после чего паромом доставили в больницу. Он получил множественные колотые ранения, но врачи ожидают, что он полностью восстановится.
Размер и вид напавшей на ребенка акулы пока не установлены.
Серый волк
16 июня, 14:00
Безумная отвага: что делать при нападении хищников в лесу и на мореОтбиться от медведя, откусив ему кусок языка? Отобрать добычу у акулы? Побывать в желудке у кита? Это не сказки, это реальные истории людей, побывавших в экстремальных ситуациях. Радио Sputnik знает, что делать, если грозит опасность в лесу и на море.
412347
Обсудить 1
ТуризмтуристыСШАВ мире
Рекомендуем
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
"Нам некого там учить". Михаил Пиотровский – о художницах Саудовской Аравии
РИА
Новости
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области
Лента
новостей
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Директор школы прокомментировала "нулевой" результат ЕГЭ из-за ручки
Американский самолет B-52
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Российского посла вызвали в МИД Армении после встречи с Кочаряном
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
В Москве госпитализировали актера Александра Калягина, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском
Видеоблогер Юрий Хованский
Блогер Хованский стал помощником депутата
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Бари Алибасов
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера после выписки
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов во время церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Пары "Кинотавра": красивые и влюбленные
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
Лента новостейМолния