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РИА Новости

В Германии арестовали подозреваемого в убийстве главы города Кассель

Вчера, 18:55
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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ установила подозреваемого в убийстве главы города Кассель Вальтера Любке, это 45-летний немецкий гражданин Штефан Э., он арестован, мотивом убийства стали правоэкстремистские воззрения предполагаемого преступника, говорится в пресс-релизе ведомства.
Член Христианско-демократического союза, 65-летний Вальтер Любке, который руководил правительством в Касселе, погиб от огнестрельного ранения в голову в своем собственном саду в начале июня. Полиция федеральной земли Гессен заявила, что речь идет об убийстве. Генпрокуратура ФРГ приняла расследование в отношении подозреваемого, говорится в пресс-релизе. В настоящее время мужчина находится под арестом.
По предварительным данным следствия, мотивом преступления стали правоэкстремистские воззрения подозреваемого, убийство носит политический характер. В генпрокуратуре также не исключили, что убийца мог действовать сообща с другими лицами или лицом. Однако данных о том, что подозреваемый принадлежит к террористической группировке, пока нет.
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