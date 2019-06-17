В китайской провинции Сычуань произошло второе за час сильное землетрясение

ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Второе за час сильное землетрясение произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, на этот раз магнитуда составила 5,1, сообщает китайский сейсмический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 23.36 по местному времени (18.36 мск).
Очаг землетрясения располагался на глубине 16 километров.
Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск).
Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, землетрясения здесь происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. Тогда погибли или пропали без вести 87150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).