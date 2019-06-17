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РИА Новости

Небензя осудил нагнетание обстановки после инцидента в Оманском заливе

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 17 июн - РИА Новости. Нагнетание обстановки и поспешные выводы по инцидентам с нападениями на нефтяные танкеры в Оманском заливе мешают беспристрастному расследованию, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник на Совбезе ООН.
"Подчеркиваем, что искусственное нагнетание обстановки, скоропалительные решения и обвинения не способствует проведению беспристрастного международного расследования, а наоборот, политизируют его, подрывая к нему доверие", - сказал Небензя.
Он добавил, что Россия ожидает, "что все произошедшие в этом районе инциденты будут надлежащим образом расследованы".
"Призываем все стороны к диалогу и взвешенным суждениям, напоминаем в этой связи резолюцию Совета Безопасности 598, которая поручила генеральному секретарю взаимодействие с региональными государствами, разработать архитектуру безопасности в регионе", - сообщил коллегам российский дипломат.
"Вновь обращаем внимание на российское предложения по запуску в Персидском заливе, а в перспективе и на всем Ближнем Востоке, процесса выработки мер доверия и безопасности", - заключил Небензя.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
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Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Ранее США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООНРоссияВ мире
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