Россия и Иран подписали протокол о сотрудничестве в энергетике

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия и Иран в понедельник провели заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики, по итогам которого стороны подписали протокол о достигнутых договоренностях, говорится в сообщении министерства энергетики РФ.

Подписи под документом поставили сопредседатели группы - замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский и заместитель министра нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния. Заседание группы прошло в преддверии пятнадцатой встречи российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированной на 18 июня в Исфагане.

"В ходе заседания обсуждались реализуемые проекты двустороннего сотрудничества в области энергетики, а также перспективные направления взаимодействия. По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол", - сообщает Минэнерго РФ.