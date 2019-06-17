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РИА Новости

Расследование по делу MH17 движется "в сторону от правосудия", заявил Чижов

Вчера, 18:30
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. От расследования Совместной следственной группы (JIT) по обстоятельствам крушения малайзийского Boeing едва ли стоит ждать правосудия, с учетом того, что предоставленные российской стороны материалы были проигнорированы, а в состав группы включена Украина, заявил в понедельник журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Дело движется не к правосудию, а к чему-то другому", - сказал Чижов, отвечая на вопросы западных журналистов относительно его ожиданий от пресс-конференции, которую проведут в среду в Нидерландах представители JIT.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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Чижов отметил, что группа отказалась сотрудничать с российской стороной, после чего стала обвинять, что РФ не хочет сотрудничать. "Есть масса документов, предоставленных российской стороной, которые были проигнорированы", - сказал Чижов.
Он также обратил внимание, что в следственной группе оказалась Украина.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Международная следственная группа позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
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Лидер оппозиции Нидерландов не исключил вины Украины в катастрофе MH17
МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. 13 октября 2015
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MH17. РасследованиеКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомВладимир ЧижовВ мире
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