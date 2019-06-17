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РИА Новости

Московский таксист изнасиловал пассажирку и пообещал жениться, сообщили СМИ

Вчера, 18:17
65546
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Московский таксист изнасиловал 19-летнюю пассажирку и пообещал жениться. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Девушка вызвала такси рядом со станцией метро "Каширская". Во время поездки водитель пытался ее разговорить и узнать, сколько ей лет и есть ли у нее молодой человек или муж.
Неожиданно таксист припарковался в безлюдном месте и изнасиловал пассажирку. Затем он пообещал потерпевшей жениться и оставил ей номер телефона.
На следующий день мужчина приехал к ней домой и познакомился с матерью, которой он также сообщил о намерении вступить в брак. Спустя несколько дней он перестал выходить на связь. В свою очередь, обманутая девушка решила обратиться в правоохранительные органы.
Таксист Дмитрий Лебедь
16 мая 2018, 08:00
Черный Лебедь: почему маньяка-таксиста не могли поймать пять лет
27404363912491
Обсудить 9
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
В правоохранительных органах ржали наверное пол дня, когда получили это обращение.
17 июня, 18:24
nnicolay.n1kitin
2154114
А московский таксист насколько московский..?
17 июня, 18:32
sister1952
2431010
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