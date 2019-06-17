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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Вчера, 18:08
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21 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Форточка возможностей президента Зеленского". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей КАЛАШНИКОВ;
- член Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту Дмитрий БЕЛИК;
- народный депутат Украины 4–7 созывов Олег ЦАРЕВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

В последнее время появился ряд сигналов относительно возможности улучшения российско-украинских отношений. Российский дипломат Григорий Карасин заявил: "Если говорить о наших двусторонних отношениях с Украиной, то (…) есть форточка возможностей, главное, чтобы в эту форточку возможностей посылались конструктивные сигналы". Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отметил: "Избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения к миру на Донбассе – ключевого шага к улучшению отношений США и России".

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заявил о возможности снижения на четверть цены на газ для жителей Украины. Определенные сигналы ожидаются от "прямой линии" Владимира Путина с гражданами, в число которых входят уже и жители Донбасса. В то же время президент Зеленский не спешит делать решительные шаги. Очевидно, их следует ожидать только после выборов в Верховную Раду 21 июля.
В чем реально состоит "форточка возможностей"? С какими событиями глобальной политики она связана? Как видится нормализация отношений из Москвы и Киева?

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
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