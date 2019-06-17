В США назвали заявления Ирана об уровне обогащения урана ядерным шантажом

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США считают заявления Ирана о грядущем повышении уровня обогащения урана "ядерным шантажом", заявил в понедельник РИА Новости представитель совета нацбезопасности Белого дома Гаррет Марки.

"Планы Ирана по обогащению (урана – ред.) возможны только благодаря ужасной ядерной сделке, которая оставила нетронутыми их мощности. Президент (США Дональд) Трамп ясно заявил, что он никогда не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие. На ядерный шантаж режима надо ответить увеличенным международным давлением", - сказал Марки.

Ранее представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

При этом на следующем этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.