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РИА Новости

Умерла дизайнер Глория Вандербилт

Вчера, 18:04
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© REUTERS / Mario Anzuoni/File PhotoГлория Вандербилт
Глория Вандербилт
© REUTERS / Mario Anzuoni/File Photo
Глория Вандербилт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Американская актриса, дизайнер и светская львица Глория Вандербилт скончалась на 96-м году жизни, сообщил Hollywood Reporter.
"Глория Вандербилт умерла сегодня утром", - сообщает издание, ссылаясь на ее сына, телеведущего Андерсона Купера.
Вандербилт родилась в 1924 году в семье крупного американского бизнесмена Реджинальда Клейпула Вандербилта. После смерти отца в возрасте 10 лет девочка оказалась в центре громкого судебного разбирательства между ее матерью и родной тетей по отцовской линии, которая в итоге получила опекунство над Глорией.
Сниматься в сериалах наследница многомиллионного состояния начала в начале 1960-х годов, а после занялась разработкой дизайна предметов домашнего обхода и аксессуаров. В конце 70-х она запустила линию синих джинсов под собственным именем "Gloria Vanderbilt". Вандербилт также вела активную светскую жизнь, четыре раза выходила замуж и родила четырех сыновей.
© AFP 2019 / IntercontinentaleАмериканский дизайнер и актриса Глория Вандербилт. 1954
Американский дизайнер и актриса Глория Вандербилт. 1954
© AFP 2019 / Intercontinentale
Американский дизайнер и актриса Глория Вандербилт. 1954
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