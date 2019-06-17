Умерла дизайнер Глория Вандербилт

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Американская актриса, дизайнер и светская львица Глория Вандербилт скончалась на 96-м году жизни, сообщил Hollywood Reporter.
"Глория Вандербилт умерла сегодня утром", - сообщает издание, ссылаясь на ее сына, телеведущего Андерсона Купера.
Вандербилт родилась в 1924 году в семье крупного американского бизнесмена Реджинальда Клейпула Вандербилта. После смерти отца в возрасте 10 лет девочка оказалась в центре громкого судебного разбирательства между ее матерью и родной тетей по отцовской линии, которая в итоге получила опекунство над Глорией.
Сниматься в сериалах наследница многомиллионного состояния начала в начале 1960-х годов, а после занялась разработкой дизайна предметов домашнего обхода и аксессуаров. В конце 70-х она запустила линию синих джинсов под собственным именем "Gloria Vanderbilt". Вандербилт также вела активную светскую жизнь, четыре раза выходила замуж и родила четырех сыновей.
Американский дизайнер и актриса Глория Вандербилт. 1954