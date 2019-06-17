Умерла дизайнер Глория Вандербилт

Вандербилт родилась в 1924 году в семье крупного американского бизнесмена Реджинальда Клейпула Вандербилта. После смерти отца в возрасте 10 лет девочка оказалась в центре громкого судебного разбирательства между ее матерью и родной тетей по отцовской линии, которая в итоге получила опекунство над Глорией.