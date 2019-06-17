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РИА Новости

В России создадут комплекс для ремонта авиатехники в полевых условиях

Вчера, 17:53
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Авиационный комплекс им. Бериева разрабатывает мобильный комплекс, предназначенный для ремонта воздушных судов госавиации в полевых условиях, сообщили журналистам в понедельник в компании "Международные конгрессы и выставки", занимающей организацией форума "Армия-2019".
"В апреле ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" обратилось к главнокомандующему ВКС с предложением о разработке мобильного комплекса унифицированных средств войскового ремонта воздушных судов государственной авиации. Опытно-конструкторские работы (ОКР) планируется выполнить за счет собственных средств организации до определения источников и порядка финансирования в рамках выполнения государственного оборонного заказа", - говорится в материалах, предоставленных компанией МКВ.
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Там отмечается, что командованием Воздушно-космическими силами совместно с академией Военно-воздушных сил на ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" разрабатывается проект тактико-технического задания (ТТЗ) для такого комплекса. "В настоящее время на ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" разрабатывается ТТЗ для выполнения ОКР", - уточнили в МКВ.
Данный комплекс позволит проводить слесарно-механические, сварочные работы, а также ремонт остекления, деталей из композиционных материалов, элементов сотовых конструкций. Кроме того, в состав комплекса будут входить лаборатории по ремонту бортовых электросетей, наземная автоматизированная система контроля и так далее.
В настоящее время данные виды работ можно проводить только на заводах-изготовителях авиационной техники или на специализированных авиаремонтных предприятиях.
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