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РИА Новости

ЕС надеется, что Иран продолжит выполнять обязательства по ядерной сделке

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз очень надеется, что Иран продолжит в полной мере выполнять обязательства по ядерной сделке, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Организация атомной энергии Ирана объявила ранее о возможности превышения оговоренных сделкой лимитов обогащения урана и хранения тяжелой воды.
"Мы очень надеемся, что Иран продолжить выполнять свои обязательства в полной мере", - сказала Могерини по окончании встречи глав МИД ЕС на встрече в Люксембурге.
По ее словам, "наша оценка выполнения сделки никогда не основывалась, не основывается и не будет основываться на заявлениях, но на оценке МАГАТЭ и ее докладах". "Мы основываем нашу оценку на фактах, на верификационном механизме", - сказала она, назвав звучащие в Тегеране заявления составной частью "политической диалектики".
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Могерини при этом не исключила, что ЕС может пересмотреть свою оценку в случае, если это сделает МАГАТЭ.
Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.
В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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