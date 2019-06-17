ЕС надеется, что Иран продолжит выполнять обязательства по ядерной сделке

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз очень надеется, что Иран продолжит в полной мере выполнять обязательства по ядерной сделке, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Организация атомной энергии Ирана объявила ранее о возможности превышения оговоренных сделкой лимитов обогащения урана и хранения тяжелой воды.

"Мы очень надеемся, что Иран продолжить выполнять свои обязательства в полной мере", - сказала Могерини по окончании встречи глав МИД ЕС на встрече в Люксембурге.

По ее словам, "наша оценка выполнения сделки никогда не основывалась, не основывается и не будет основываться на заявлениях, но на оценке МАГАТЭ и ее докладах". "Мы основываем нашу оценку на фактах, на верификационном механизме", - сказала она, назвав звучащие в Тегеране заявления составной частью "политической диалектики".

Могерини при этом не исключила, что ЕС может пересмотреть свою оценку в случае, если это сделает МАГАТЭ.

Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.