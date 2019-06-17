Сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве не подтвердилось

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Угроза взрыва в телевизионном центре "Останкино" на северо-востоке Москвы после получения письма о "минировании" не подтвердилась, опасные предметы не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Сообщение с угрозой взрыва поступило на электронную почту "Останкино" по адресу: улица Академика Королева, дом 12 в понедельник днем.
"Проверка всех помещений завершена, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.