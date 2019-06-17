Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T17:47Z
https://ria.ru/20190617/1555641552.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155091/36/1550913650_0:0:3059:1721_1036x0_80_0_0_7d5254e818f69161dbb931a74607467e.jpg
РИА Новости

Сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве не подтвердилось

Вчера, 17:47
211
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБаннер "Первого канала" на здании телевизионного технического центра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телевизионного технического центра Останкино
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Баннер "Первого канала" на здании телевизионного технического центра "Останкино". Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Угроза взрыва в телевизионном центре "Останкино" на северо-востоке Москвы после получения письма о "минировании" не подтвердилась, опасные предметы не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Сообщение с угрозой взрыва поступило на электронную почту "Останкино" по адресу: улица Академика Королева, дом 12 в понедельник днем.
"Проверка всех помещений завершена, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве
12 июня, 14:29
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
000101
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕС надеется, что Иран продолжит выполнять обязательства по ядерной сделке
РИА
Новости
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала
Телецентр "Останкино" в Москве проверяют после письма о минировании
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков встретился с главой МИД Южной Кореи
Туристка в Геленджике вышла ночью из палатки и упала с обрыва
Лента
новостей
Внука Громыко назначили послом в Мали
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский попросил сохранить санкционное давление на Россию
В Индонезии два человека погибли при опрокидывании пассажирского судна
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Макрон пообещал способствовать облегчению диалога между Россией и Украиной
Проводник в поезде на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный
РЖД сообщили о начале движения поездов по "широкой" колее на Сахалине
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции. 17 июня 2019
Российский Бе-200 принял участие в летной программе авиасалона Ле Бурже
В России ввели штрафы за нарушение правил сбора и переработки мусора
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше
На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Вид на Белый дом в Вашингтоне
В США назвали заявления Ирана об уровне обогащения урана ядерным шантажом
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Военные ВВО ликвидировали крупный лесной пожар в Бурятии
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
Лента новостейМолния