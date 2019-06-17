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РИА Новости

РЖД сообщили о начале движения поездов по "широкой" колее на Сахалине

Вчера, 17:46
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроводник в поезде на железнодорожном вокзале "Новосибирск-главный"
Проводник в поезде на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. РЖД завершили на Сахалине первый этап реконструкции инфраструктуры островной железной дороги с перешивкой колеи на общесетевой стандарт 1520 миллиметров, так называемую "широкую" колею, и пустили по ней первый пассажирский поезд, следует из сообщения компании.
Комплексное переустройство на Сахалине железной дороги с колеи шириной 1067 миллиметров началось в 2003 году. По данным РЖД, за это время реконструированы сотни километров главного хода, построены десятки новых мостов и водопропускных труб. Произведена модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки, станционных линий связи, внедрены современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров.
"На Сахалине завершился первый этап реконструкции инфраструктуры островной железной дороги. На участке Холмск–Арсентьевка–Взморье протяженностью 161 километр железнодорожная колея "перешита" на общесетевой стандарт ширины – 1520 мм. Первый пассажирский поезд по обновленной инфраструктуре отправился со станции Холмск 15 июня", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.
Им стал пригородный состав №6115 сообщением Холмск–Томари, который начал регулярное движение после двухнедельного перерыва, связанного с переустройством железной дороги. Отмечается, что 16 июня в расписание также вернулся рейс №6116 в обратном направлении Томари–Холмск.
Логотип РЖД
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По данным РЖД, в перевозках в настоящее время задействованы пассажирские вагоны, работавшие на островной магистрали до реконструкции колеи. Их переставили на вагонные тележки стандарта 1520 миллиметров, которые были закуплены на "Тверском вагоностроительном заводе" при финансовой поддержке "Корпорации развития Сахалинской области". По мере "перешивки" колеи, на широкий ход переставят все работающие на линии пассажирские вагоны.
"В дальнейшем планируется поступление нового подвижного состава. Так, осенью на остров прибудут три рельсовых автобуса РА3 для пригородных маршрутов, а в первом квартале 2020 года ожидается прибытие 18 новых пассажирских вагонов, которые войдут в состав поездов дальнего следования", - добавляется в сообщении. РЖД также сообщили, что 15 июня стартовал второй этап "перешивки" колеи на участке Тихая–Поронайск протяженностью 159 километров. Полностью завершить реконструкцию колеи планируется в 2020 году.
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