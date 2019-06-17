РЖД сообщили о начале движения поездов по "широкой" колее на Сахалине

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. РЖД завершили на Сахалине первый этап реконструкции инфраструктуры островной железной дороги с перешивкой колеи на общесетевой стандарт 1520 миллиметров, так называемую "широкую" колею, и пустили по ней первый пассажирский поезд, следует из сообщения компании.

Комплексное переустройство на Сахалине железной дороги с колеи шириной 1067 миллиметров началось в 2003 году. По данным РЖД, за это время реконструированы сотни километров главного хода, построены десятки новых мостов и водопропускных труб. Произведена модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки, станционных линий связи, внедрены современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров.

"На Сахалине завершился первый этап реконструкции инфраструктуры островной железной дороги. На участке Холмск–Арсентьевка–Взморье протяженностью 161 километр железнодорожная колея "перешита" на общесетевой стандарт ширины – 1520 мм. Первый пассажирский поезд по обновленной инфраструктуре отправился со станции Холмск 15 июня", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.

Им стал пригородный состав №6115 сообщением Холмск–Томари, который начал регулярное движение после двухнедельного перерыва, связанного с переустройством железной дороги. Отмечается, что 16 июня в расписание также вернулся рейс №6116 в обратном направлении Томари–Холмск.

По данным РЖД, в перевозках в настоящее время задействованы пассажирские вагоны, работавшие на островной магистрали до реконструкции колеи. Их переставили на вагонные тележки стандарта 1520 миллиметров, которые были закуплены на "Тверском вагоностроительном заводе" при финансовой поддержке "Корпорации развития Сахалинской области". По мере "перешивки" колеи, на широкий ход переставят все работающие на линии пассажирские вагоны.