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РИА Новости

В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Вчера, 17:37
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© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружения в Тегеране, Иран
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Выставка вооружения в Тегеране, Иран . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Власти Ирана могут рассмотреть возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если страны Европы не выполнят свои обязательства по СВПД в установленные ранее сроки, заявил агентству Mehr глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур.
Как заявил Зоннур, если европейские страны не предпримут конкретных шагов по сохранению СВПД до конца установленного срока в 60 дней, Иран повысит уровень обогащения урана до необходимого для мирных целей процента.
"Кроме того, мы могли бы остановить добровольное выполнение дополнительного протокола, пересмотреть уровень нашего сотрудничества с МАГАТЭ и обдумать выход из ДНЯО", - добавил Зоннур.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
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В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также заявлял, что Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По его словам, власти страны изучают варианты дальнейших действий, и выход из ДНЯО - один из них.
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