Россия на международном форуме поделится опытом борьбы с антисемитизмом

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. В Бухаресте начался первый Международный съезд спецпредставителей и координаторов по вопросам борьбы с антисемитизмом, на котором представители России расскажут, как страна добилась одного из самых низких в мире уровней ненависти к евреям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

"Этот форум собрал более 30 спецпредставителей и координаторов по борьбе с антисемитизмом и 50 исполнительных директоров еврейских общинных организаций из 44 стран мира. Россию на съезде представляют исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая и советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Российская делегация выступит с докладом "Противодействие антисемитизму в России: роль государства и гражданского общества", посвященным успешному взаимодействию общества и власти в борьбе с антисемитизмом", - отметили в РЕК.

Участниками форума стали также координатор Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбейн, спецпредставитель США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр, уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн, исполнительный вице-президент и исполнительный директор Всемирного еврейского конгресса Роберт Сингер, директор Центра Симона Визенталя Марк Вейцман, а также спецдокладчик ООН по вопросам национальных меньшинств Фернан де Варенн.