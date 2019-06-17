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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Россия на международном форуме поделится опытом борьбы с антисемитизмом

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник траурных мероприятий в Киеве в память о трагедии Бабьего Яра. 7 октября 2018
Участник траурных мероприятий в Киеве в память о трагедии Бабьего Яра. 7 октября 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. В Бухаресте начался первый Международный съезд спецпредставителей и координаторов по вопросам борьбы с антисемитизмом, на котором представители России расскажут, как страна добилась одного из самых низких в мире уровней ненависти к евреям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).
"Этот форум собрал более 30 спецпредставителей и координаторов по борьбе с антисемитизмом и 50 исполнительных директоров еврейских общинных организаций из 44 стран мира. Россию на съезде представляют исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая и советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Российская делегация выступит с докладом "Противодействие антисемитизму в России: роль государства и гражданского общества", посвященным успешному взаимодействию общества и власти в борьбе с антисемитизмом", - отметили в РЕК.
Участниками форума стали также координатор Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбейн, спецпредставитель США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр, уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн, исполнительный вице-президент и исполнительный директор Всемирного еврейского конгресса Роберт Сингер, директор Центра Симона Визенталя Марк Вейцман, а также спецдокладчик ООН по вопросам национальных меньшинств Фернан де Варенн.
"Сегодня в России один из самых низких уровней антисемитизма в мире, и он неуклонно снижается. Таковы результаты социологических исследований, проведенных в 2016 и 2018 годах по всей России по заказу Российского еврейского конгресса. Эти показатели подтверждаются и оценкой ведущих мировых экспертов, в том числе – международным рейтингом антисемитской опасности, измеряемым американской общественной организацией "Антидиффамационная лига" (Anti-Defamation League, ADL)", - подчеркнули в РЕК.
Иудаизм
2 мая, 08:00
"Европа на грани". Ученые рассказали об антисемитизме в мире
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссийский еврейский конгрессСимон ВизентальМихаил ФедотовООНРоссияСША
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