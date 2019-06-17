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РИА Новости

Директор школы прокомментировала "нулевой" результат ЕГЭ из-за ручки

Вчера, 17:35
56965
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Директор гимназии № 3 в Астрахани Нина Меланьина рассказала о "неправильной ручке", из-за которой ученик ее школы получил ноль баллов за ЕГЭ.
Она отметила, что работа школьника не прошла скан, хотя чернила, которыми он писал, соответствовали требованиям.
"У него была обыкновенная черная гелевая ручка, он ее покупал в магазине товаров, где все продается для ЕГЭ", — сказала Меланьина в комментарии "360".
Она добавила, что титульный лист работы просканировался, а выполненные задания — нет. Директор призналась, что ни она, ни ее коллеги не знают, в чем может быть причина проблемы.
Меланьина добавила, что педагоги находятся на стороне школьника и не собираются ущемлять его права.
Ранее сообщалось, что работы троих астраханских школьников, которым аннулировали единый госэкзамен (ЕГЭ) по профильной математике из-за использования неправильных чернил, перепроверят.
9948283022991
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Общество
Популярные комментарии
Вот и настали времена, когда судьбу ребенка решает бездушный сканер...надеюсь в это ситуации разберутся уже живые люди а не машины.
17 июня, 17:58
ttimosha8558
9620414
специальный магазин, где продают специальные ручки, которые соответствуют всем требованиям, но не сканируются
17 июня, 17:54
d.denisbds71 .
52232241
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