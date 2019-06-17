Директор школы прокомментировала "нулевой" результат ЕГЭ из-за ручки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Директор гимназии № 3 в Астрахани Нина Меланьина рассказала о "неправильной ручке", из-за которой ученик ее школы получил ноль баллов за ЕГЭ.

Она отметила, что работа школьника не прошла скан, хотя чернила, которыми он писал, соответствовали требованиям.

"У него была обыкновенная черная гелевая ручка, он ее покупал в магазине товаров, где все продается для ЕГЭ", — сказала Меланьина в комментарии " 360 ".

Она добавила, что титульный лист работы просканировался, а выполненные задания — нет. Директор призналась, что ни она, ни ее коллеги не знают, в чем может быть причина проблемы.

Меланьина добавила, что педагоги находятся на стороне школьника и не собираются ущемлять его права.