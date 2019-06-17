Главы МИД ЕС призвали к деэскалации ситуации в Оманском заливе

Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. Архивное фото

Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров

© AP Photo / IRIB News Agency via AP Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров

БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости, Александр Шишло. Главы МИД стран Евросоюза призывают к деэскалации ситуации в связи с событиями в Оманском заливе, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Наш призыв к максимальной сдержанности и деэскалации", - сказала она журналистам по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

По словам Могерини, Евросоюз обеспокоен возможностью военной эскалации в регионе. "Что бы мы не хотели видеть - это военную эскалацию в регионе. Мы считаем, что это было бы крайне опасно и определенно не позитивно для всех в регионе, для Европы и остального мира", - сказала она.

Ранее в Оманском заливе были атакованы суда Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов и пожара оба экипажа были эвакуированы на территорию Ирана и борт американского эсминца. На Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили Иран в нападении на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе судна. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безосновательными обвинения в адрес своей страны. Иранская армия сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП для спасения и оказания помощи.