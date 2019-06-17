Туристка в Геленджике вышла ночью из палатки и упала с обрыва

КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Женщина, приехавшая из Хабаровска на отдых в геленджикское село Джанхот, вышла ночью из палатки и упала с 20-метрового обрыва, сообщает Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".

Инцидент произошел 14 июня, но стало известно о нем только сейчас. "В селе Джанхот 51-летняя туристка из Хабаровска во время отдыха в кемпинге "Голубая бездна" ночью вышла из своей палатки, оступилась и скатилась с 20-метрового обрыва на каменистый берег моря", - отмечается в пресс-релизе.