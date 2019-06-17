Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T17:31Z
https://ria.ru/20190617/1555641029.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Туристка в Геленджике вышла ночью из палатки и упала с обрыва

Вчера, 17:31
7878
КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Женщина, приехавшая из Хабаровска на отдых в геленджикское село Джанхот, вышла ночью из палатки и упала с 20-метрового обрыва, сообщает Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".
Инцидент произошел 14 июня, но стало известно о нем только сейчас. "В селе Джанхот 51-летняя туристка из Хабаровска во время отдыха в кемпинге "Голубая бездна" ночью вышла из своей палатки, оступилась и скатилась с 20-метрового обрыва на каменистый берег моря", - отмечается в пресс-релизе.
Сообщается, что пострадавшую увидели прохожие и вызвали спасателей, которые с помощью альпинистского снаряжения транспортировали ее вверх по крутому склону около 150 метров. По данным "Кубань-СПАС", туристка при падении сломала руку и жаловалась на боли в позвоночнике, ее передали врачам скорой помощи.
Вчера, 10:53
В Таиланде утонул российский турист
13532015
Обсудить 0
ГеленджикПроисшествия
Рекомендуем
В Таиланде утонул российский турист
РИА
Новости
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Бывший директор ЧАЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"
Директор школы прокомментировала "нулевой" результат ЕГЭ из-за ручки
Лента
новостей
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
"Нам некого там учить". Михаил Пиотровский – о художницах Саудовской Аравии
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Владимир Зеленский
Зеленский назвал украинских женщин туристическим брендом страны
В Испании убили девочку из России
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Московский таксист изнасиловал пассажирку и пообещал жениться, сообщили СМИ
Врач за компьютером
Кардиологи назвали тревожный признак, опасный для жизни
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
МВД опровергло слухи об увольнениях из УВД, которое задерживало Голунова
Видеоблогер Юрий Хованский
Блогер Хованский стал помощником депутата
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния