Чижов считает восстановление межпарламентских связей России и ЕС возможным

Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Российская сторона готова к взаимодействию с вновь избранным Европарламентом, считает, что сотрудничество по парламентской линии рано или поздно возобновится, заявил в понедельник журналистам на пресс-конференции в Брюсселе постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Результаты выборов не были большим сюрпризом для меня, и я не видел много удивленных лиц в Брюсселе. Итоги были ожидаемы и прогнозировались экспертами", - сказал Чижов, комментируя результаты.

"Мы готовы работать с избранным парламентом. Считаю, что рано или поздно парламентское сотрудничество между ЕП и Федеральным собранием будет восстановлено", - добавил он.

Комментируя недавний доклад ЕК о якобы выявленных случаях дезинформации из "российских источников" в ходе кампании по выборам в ЕП, Чижов отметил, что Еврокомиссия сама заявила в докладе, что "не нашла конкретных доказательств вмешательства в выборы, потому что ничего не было".

Он также отметил, что содержащаяся в докладе отсылка к неким "российским источникам" может иметь совершенно "разные значения", например, что они на русском языке и тому подобное.

ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе ЕК.

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) ослабила свои позиции после майских выборов в ЕП, вместе со своими коалиционным союзниками социал-демократами лишившись традиционного большинства. Тем не менее, фракция ЕНП осталась самой крупной в ассамблее. Глава ее избирательного списка Манфред Вебер, переизбранный главой политической группы, является "основным кандидатом" на пост главы ЕК. Но для его одобрения христианским демократам требуется заручиться поддержкой еще двух-трех политических сил.

Ранее ЕС официально представил план "противодействия дезинформации" в преддверии выборов в ЕП в конце мая 2019 года, предусматривающий более чем двукратное увеличение финансирования задействованных в этой деятельности структур. Вице-председатель ЕК Андрус Ансип заявлял тогда же, что ЕС "стал свидетелем попыток вмешательства в выборы и референдумы, свидетельствующих о том, что Россия является основным источником этих кампаний".

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.