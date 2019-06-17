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РИА Новости

Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРазъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств.
Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.
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По словам источника, иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления транспортом, банковской сферой и энергетикой.
"Однако эти действия нам удается нейтрализовать", — сказал он.
Источник добавил, что подобные действия можно считать элементами кибервойны.
Газета The New York Times в минувшие выходные написала, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".
Президент США Дональд Трамп
16 июня, 04:21
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
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РоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
К Чубайсу все вопросы.Почему стратегическая отрасль напичкана импортной электроникой и американским программным обеспечением.В СССР энергосистема обходилась без всего этого и работала безупречно.
17 июня, 17:44
0000ale
93111024
ОНи не могут этого проводить... Так как энергосистема России не подключена к сети интернет.. И эта тем не про Россию а про разборки республиканцев и демократов в Сша
17 июня, 17:51
Спящий Во Тьме
23611062
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