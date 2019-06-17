Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств.
Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.
По словам источника, иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления транспортом, банковской сферой и энергетикой.
"Однако эти действия нам удается нейтрализовать", — сказал он.
Источник добавил, что подобные действия можно считать элементами кибервойны.
Газета The New York Times в минувшие выходные написала, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".