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РИА Новости

Внука Громыко назначили послом в Мали

Вчера, 17:13
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Громыко, внука советского дипломата, бывшего министра иностранных дел СССР, которого называли "Мистер Нет", Андрея Громыко, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мали, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Громыко Игоря Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Мали", - говорится в указе.
Другим документом Путин освободил Алексея Дульяна от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Мали и Республике Нигер по совместительству.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
14 июня, 21:06
Климкин опроверг данные о возможном назначении послом Украины в США
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Андрей ГромыкоВладимир ПутинРоссияМалиВ мире
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