Внука Громыко назначили послом в Мали

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Громыко, внука советского дипломата, бывшего министра иностранных дел СССР, которого называли "Мистер Нет", Андрея Громыко, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мали, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Громыко Игоря Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Мали", - говорится в указе.