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РИА Новости

В Подмосковье не будут вводить карантин из-за клещевого энцефалита

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / Денис АбрамовСотрудник службы дезинфекции проводит обработку против клещей
Сотрудник службы дезинфекции проводит обработку против клещей
© РИА Новости / Денис Абрамов
Сотрудник службы дезинфекции проводит обработку против клещей. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Клещевой энцефалит не является заразной болезнью животных, поэтому вводить карантин после инцидента с отравлением ребенка козьим молоком власти Подмосковья не планируют, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Ранее в пресс-службе минздрава Подмосковья сообщили РИА Новости, что одного ребенка госпитализировали в Москву из-за заболевания клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока. Ведомство также добавило, что на сегодняшний день пострадавшая девочка уже выписана из больницы.
Врач скорой медицинской помощи
Вчера, 12:21
Ребенка из Подмосковья госпитализировали из-за клещевого энцефалита
"Клещевой энцефалит не входит в перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия – карантин. Ответственность за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства несут производители этих продуктов", - заявил Разин, отвечая на вопрос, станет ли министерство вводить карантин после заболевания ребенка энцефалитом.
Министр подчеркнул, что вирус клещевого энцефалита слабо устойчив к высоким температурам - при кипячении он погибает через две минуты и не может сохраняться в окружающей среде в жаркую солнечную погоду. Так, по его словам, производитель обязан на сельскохозяйственных рынках предъявить покупателям документы о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, месте, дате производства, а также об обязательном кипячении сырого молока.
По словам Разина, сейчас ветеринары принимают противоинфекционные меры в отношении поголовья животных на территории Московской области.
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