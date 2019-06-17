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РИА Новости

В Испании убили девочку из России

Вчера, 17:11
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В каталонском городе Матаро расследуют убийство 13-летней девочки из России. Как сообщает издание Periodico, тело обнаружили накануне.
Девочка около года жила в Матаро со своей матерью и 16-летним братом. Несколько дней назад женщина уехала и оставила детей одних в квартире.
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10 февраля, 13:33
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Тело нашли друзья семьи, которых встревожило, что с подростками было невозможно связаться.
В квартире была сдвинута мебель, на простынях и стенах остались пятна крови. Брат девочки исчез, его разыскивает полиция.
Представитель пресс-службы каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra, сославшись на тайну следствия, отказался подтвердить РИА Новости гражданство погибшей.
"Мы не можем предоставить никакой информации по поводу дела, оно засекречено. Мы ждем результатов вскрытия, чтобы установить, идет ли речь об убийстве или самоубийстве", — заявил он агентству.
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