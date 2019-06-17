Кардиологи назвали тревожный признак, опасный для жизни

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Высокий уровень кальция в коронарных артериях увеличивает риск развития структурных аномалий сердца, приводящих к сердечной недостаточности, Высокий уровень кальция в коронарных артериях увеличивает риск развития структурных аномалий сердца, приводящих к сердечной недостаточности, сообщает Американская кардиологическая ассоциация.

Ученые отмечают, что кальцинированные бляшки в сосудах содержат в том числе жир и холестерин, а потому их накопление провоцирует атеросклероз и сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Кардиологи провели исследование с участием 2499 добровольцев в возрасте от молодого до среднего. С помощью компьютерной томографии специалисты оценили состояние здоровья сердца и сосудов пациентов, а также провели тесты на определение индекса коронарного кальция (CAC). Показатели фиксировали через 15 и 25 лет после начала эксперимента. Как отмечается в работе, в последнем случае возраст испытуемых достиг отметки в 50 лет.

"Мы сконцентрировались на сегменте от раннего взрослого возраста до среднего возраста, так как у этой категории видны аномалии, которые могут не проявляться никакими симптомами, но позднее увеличивают риск развития проблем с сердцем", — пояснила одна из авторов работы Энрике Турин Морейра из Университета Сан-Паулу в Бразилии.

В ходе исследования ученые заметили, что рост CAC сопровождался повышением систолического кровяного давления и уровня холестерина. Кроме того, увеличение коронарного кальция в сосудах становилось интенсивнее с возрастом и связано с развитием сахарного диабета. Пациенты с высоким CAC на девять процентов чаще страдали от увеличения массы левого желудочка и на 12% — от его утолщения и увеличения объема. Эти структурные аномалии приводят к тому, что сердцу становится трудно перекачивать кровь, что провоцирует сердечную недостаточность.

Специалисты подчеркивают, что предотвращение и контроль этих нарушений являются чрезвычайно значимыми для жизни и здоровья человека, а потому важно выявлять их в раннем возрасте.