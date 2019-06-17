В ЛНР на открытии памятника журналистам призвали не забывать о Вышинском

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Участники церемонии открытия памятника погибшим в Донбассе журналистам призвали не забывать о находящемся в украинской тюрьме руководителе портала РИА Новости Украина Кирилле Вышинском.

В понедельник в Луганске был открыт памятник погибшим в Донбассе журналистам в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина. Инициаторами открытия памятного знака выступила ВГТРК при поддержке главы ЛНР, чтобы увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе, в том числе и съемочной группы ВГТРК. Знак символизирует "вечную память о жертвах украинской агрессии и борьбу за правду и справедливость".

"Надо помнить о тех людях, которые сейчас находятся в застенках как Кирилл Вышинский и страдает ни за что, за свою работу, за свой журналистский долг", - сказал на открытии памятника единственный выживший во время обстрела под Металлистом 17 июня 2014 года член съемочной группы ВГТРК оператор Виктор Денисов.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.