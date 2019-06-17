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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В ЛНР на открытии памятника журналистам призвали не забывать о Вышинском

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Участники церемонии открытия памятника погибшим в Донбассе журналистам призвали не забывать о находящемся в украинской тюрьме руководителе портала РИА Новости Украина Кирилле Вышинском.
В понедельник в Луганске был открыт памятник погибшим в Донбассе журналистам в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина. Инициаторами открытия памятного знака выступила ВГТРК при поддержке главы ЛНР, чтобы увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе, в том числе и съемочной группы ВГТРК. Знак символизирует "вечную память о жертвах украинской агрессии и борьбу за правду и справедливость".
"Надо помнить о тех людях, которые сейчас находятся в застенках как Кирилл Вышинский и страдает ни за что, за свою работу, за свой журналистский долг", - сказал на открытии памятника единственный выживший во время обстрела под Металлистом 17 июня 2014 года член съемочной группы ВГТРК оператор Виктор Денисов.
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Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийЛНРУкраина
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