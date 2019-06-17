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РИА Новости

В Иране начались переговоры Александра Новака с министром нефти Зангане

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак проводит в Иране переговоры с министром нефти этой страны Бижаном Зангане в преддверии заседания межправкомиссии, говорится на официальной странице российского министерства в Twitter.
Заседание межправительственной комиссии РФ и Ирана по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет 18 июня в Исфагане.
"Александр Новак проводит переговоры с министром нефти Ирана Бижаном Намдар Зангане накануне юбилейного 15-го заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.
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Бижан ЗанганеАлександр НовакРоссияИранЭкономика
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