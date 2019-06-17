В Иране начались переговоры Александра Новака с министром нефти Зангане

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак проводит в Иране переговоры с министром нефти этой страны Бижаном Зангане в преддверии заседания межправкомиссии, говорится на официальной странице российского министерства в Twitter.
Заседание межправительственной комиссии РФ и Ирана по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет 18 июня в Исфагане.
#МПК_Россия_Иран— Минэнерго России (@MinenergoGov) 17 июня 2019 г.
Александр Новак@novakav1 проводит переговоры с Министром нефти Ирана Бижаном Намдар Зангане@bijanzanganeh накануне юбилейного 15-ого заседания Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. pic.twitter.com/SGKVCCdasv
"Александр Новак проводит переговоры с министром нефти Ирана Бижаном Намдар Зангане накануне юбилейного 15-го заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.