В МИД Латвии пообещали не нарушать договор с Россией о защите памятников

РИГА, 17 июн – РИА Новости. Памятник Освободителям Риги находится под защитой международного договора с Россией о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений, МИД Латвии не планирует его нарушать, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Янис Бекерис.

Ранее большинство депутатов Сейма проголосовали за дальнейшее рассмотрение инициативы о сносе памятника Освободителям. Вопрос передан на рассмотрение парламентских комиссий.

По словам Бекериса, если Сейм Латвии примет решение снести памятник, то юридически корректно это можно будет сделать, только получив согласие России в ходе переговоров.

"В течение 25 лет позиция Латвии остается неизменной: памятник защищает международный договор с Россией. В договоре между Латвией и Россией, правда, конкретно этот памятник не назван, однако вся предыдущая дипломатическая практика и переписка указывает, что субъектом этого соглашения является именно памятник Освободителям", - сказал Бекерис в интервью порталу Delfi.

Сбор подписей за снос памятника Освободителям в Риге начали на портале ManaBalss в 2017 году. Инициатива была передана на рассмотрение Сейма.

Ежегодно около памятника Освободителям в Риге собираются десятки тысяч человек, чтобы отметить День Победы. Ряд политиков и общественных деятелей считают, что монумент нужно снести, поскольку он прославляет времена СССР.