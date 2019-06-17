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РИА Новости

В МИД Латвии пообещали не нарушать договор с Россией о защите памятников

Вчера, 16:55
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© Flickr / David HoltПамятник Освободителям на площади Узварас в Риге, Латвия
Памятник Освободителям на площади Узварас в Риге, Латвия
© Flickr / David Holt
РИГА, 17 июн – РИА Новости. Памятник Освободителям Риги находится под защитой международного договора с Россией о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений, МИД Латвии не планирует его нарушать, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Янис Бекерис.
Ранее большинство депутатов Сейма проголосовали за дальнейшее рассмотрение инициативы о сносе памятника Освободителям. Вопрос передан на рассмотрение парламентских комиссий.
Памятник Освободителям Риги
15 июня, 22:42
Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
По словам Бекериса, если Сейм Латвии примет решение снести памятник, то юридически корректно это можно будет сделать, только получив согласие России в ходе переговоров.
"В течение 25 лет позиция Латвии остается неизменной: памятник защищает международный договор с Россией. В договоре между Латвией и Россией, правда, конкретно этот памятник не назван, однако вся предыдущая дипломатическая практика и переписка указывает, что субъектом этого соглашения является именно памятник Освободителям", - сказал Бекерис в интервью порталу Delfi.
Сбор подписей за снос памятника Освободителям в Риге начали на портале ManaBalss в 2017 году. Инициатива была передана на рассмотрение Сейма.
Здание Министерства иностранных дел РФ
14 июня, 18:43
МИД обеспокоен обсуждением в Латвии сноса памятника Освободителям
Ежегодно около памятника Освободителям в Риге собираются десятки тысяч человек, чтобы отметить День Победы. Ряд политиков и общественных деятелей считают, что монумент нужно снести, поскольку он прославляет времена СССР.
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