Жителя Саратовской области задержали за убийство и разбой спустя 20 лет

По версии следствия, 9 июня 1999 года обвиняемый и трое знакомых остановили в Пензе частного извозчика на ВАЗ-2106, попросили отвезти в Городищенский район, а в пути напали на него с ножом и удавкой, избили его, затем вытащили тело из машины и закопали в лесу. Как выяснили следователи, до этого, 1 июня 1999 года, обвиняемый в составе группы из четырех человек также участвовал в разбойном нападении с пистолетом на другого таксиста в Пензе, а также на квартиру местной жительницы, в которой она жила с братом.