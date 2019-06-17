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РИА Новости

Жителя Саратовской области задержали за убийство и разбой спустя 20 лет

Вчера, 16:53
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ПЕНЗА, 17 июн - РИА Новости. Оперативники задержали жителя Саратовской области по обвинению в убийстве таксиста и разбойных нападениях, совершенных в Пензенской области 20 лет назад, сообщило в понедельник СУСК по Пензенской области.
По версии следствия, 9 июня 1999 года обвиняемый и трое знакомых остановили в Пензе частного извозчика на ВАЗ-2106, попросили отвезти в Городищенский район, а в пути напали на него с ножом и удавкой, избили его, затем вытащили тело из машины и закопали в лесу. Как выяснили следователи, до этого, 1 июня 1999 года, обвиняемый в составе группы из четырех человек также участвовал в разбойном нападении с пистолетом на другого таксиста в Пензе, а также на квартиру местной жительницы, в которой она жила с братом.
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По данным СК, четверо соучастников ранее были осуждены, а одному удалось скрыться от органов следствия.
"На протяжении 20 лет работа по розыску злоумышленника не прекращалась. В результате проведения сотрудниками УМВД России по Пензенской области оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан. Ему предъявлено обвинение… Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем" и "Разбой". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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