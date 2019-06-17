Прием заявок на конкурс "Доброволец России" продлен до 30 июня

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Срок подачи заявок на главный конкурс волонтерских проектов "Доброволец России – 2019" продлен до 30 июня. Все желающие могут представить инициативу, рассказать о волонтерском опыте, поделиться личными успехами на официальном сайте конкурса . Срок подачи заявок на главный конкурс волонтерских проектов "Доброволец России – 2019" продлен до 30 июня. Все желающие могут представить инициативу, рассказать о волонтерском опыте, поделиться личными успехами на официальном сайте конкурса добровольцыроссии.рф и побороться за грантовый фонд, который в этом году составляет 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба конкурса.

Уже поступило рекордное количество инициатив – 24 405, из которых 16 342 – в категории "Социальный проект", 2499 – "Доброе дело", 1686 – "Творческая работа" и 3878 заявок в номинациях "Душа компании" и "Волонтерский центр" от организаций и их сотрудников. Самыми востребованными стали номинации "Рожденные помогать" – 4533 проекта, "Помощь детям" – 2966, "Вдохновленные искусством" – 2819. В связи с большим количеством обращений участников в оргкомитет конкурса срок приема заявок продлен до 30 июня.

Экспертная комиссия конкурса, в состав которой вошли 195 представителей 60 регионов России – участники и эксперты федеральных грантовых конкурсов, имеющие опыт в реализации проектов и добровольческих инициатив, – уже приступила к обработке первой волны заявок.

Полуфинал, который будет проходить с 1 июля по 13 октября, включает в себя очную защиту проектов перед экспертной комиссией, образовательную программу и процесс получения специальных заданий. По итогам будет составлен лонг-лист 10 финалистов в каждой номинации. Далее проекты пройдут оценку жюри, а затем состоится народное голосование.