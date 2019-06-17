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РИА Новости
Школа волонтера

Прием заявок на конкурс "Доброволец России" продлен до 30 июня

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПрием заявок на конкурс "Доброволец России" продлен до 30 июня
Прием заявок на конкурс Доброволец России продлен до 30 июня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Срок подачи заявок на главный конкурс волонтерских проектов "Доброволец России – 2019" продлен до 30 июня. Все желающие могут представить инициативу, рассказать о волонтерском опыте, поделиться личными успехами на официальном сайте конкурса добровольцыроссии.рф и побороться за грантовый фонд, который в этом году составляет 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба конкурса.
Уже поступило рекордное количество инициатив – 24 405, из которых 16 342 – в категории "Социальный проект", 2499 – "Доброе дело", 1686 – "Творческая работа" и 3878 заявок в номинациях "Душа компании" и "Волонтерский центр" от организаций и их сотрудников. Самыми востребованными стали номинации "Рожденные помогать" – 4533 проекта, "Помощь детям" – 2966, "Вдохновленные искусством" – 2819. В связи с большим количеством обращений участников в оргкомитет конкурса срок приема заявок продлен до 30 июня.
Утвержден состав оргкомитета конкурса Доброволец России – 2019
22 мая, 14:10
Утвержден состав оргкомитета конкурса "Доброволец России – 2019"
Экспертная комиссия конкурса, в состав которой вошли 195 представителей 60 регионов России – участники и эксперты федеральных грантовых конкурсов, имеющие опыт в реализации проектов и добровольческих инициатив, – уже приступила к обработке первой волны заявок.
Полуфинал, который будет проходить с 1 июля по 13 октября, включает в себя очную защиту проектов перед экспертной комиссией, образовательную программу и процесс получения специальных заданий. По итогам будет составлен лонг-лист 10 финалистов в каждой номинации. Далее проекты пройдут оценку жюри, а затем состоится народное голосование.
Подать заявку на участие в конкурсе "Доброволец России" могут все граждане возрасте от восьми лет. Победители будут награждены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдет в конце года в Москве.
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