Путин подписал закон об ужесточении ответственности за "пьяные" ДТП

— ужесточается наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас — до четырех лет); ужесточается наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас — до четырех лет);

— ужесточается наказание, если ДТП привело к гибели человека — от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас — от двух до семи лет); ужесточается наказание, если ДТП привело к гибели человека — от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас — от двух до семи лет);