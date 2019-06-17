Путин подписал закон об ужесточении ответственности за "пьяные" ДТП

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за "пьяные" ДТП.
Согласно документу:
—ужесточается наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас — до четырех лет);
—ужесточается наказание, если ДТП привело к гибели человека — от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас — от двух до семи лет);
—ужесточается наказание, если ДТП привело к гибели двух или более человек — от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас — от четырех до девяти лет).
Кроме того, закон ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 Уголовного кодекса.
Также к категории тяжких преступлений добавляются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы.