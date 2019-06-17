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РИА Новости

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за "пьяные" ДТП

Вчера, 16:43
71497
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за "пьяные" ДТП.
Согласно документу:
ужесточается наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас — до четырех лет);
ужесточается наказание, если ДТП привело к гибели человека — от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас — от двух до семи лет);
ужесточается наказание, если ДТП привело к гибели двух или более человек — от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас — от четырех до девяти лет).
Кроме того, закон ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 Уголовного кодекса.
Также к категории тяжких преступлений добавляются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы.
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На 15 лет в камеру с убийцами: что изменит новый закон о "пьяных ДТП"
8782011101851
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Неужели «уважаемых людей» этот закон будет затрагивать в той же мере, что и простых смертных?
17 июня, 17:34
Panikoba Luravdaule
6465107
Опять 25! Зачем такие вилки? Если пьяный совершил ДТП, повлекшее тяжкий вред здоровью, то срок от 3 до 7 лет, а если смерть, то от 5 до 12. Т.е. за вред здоровью дадут (могут дать) больше, чем за смерть, на откуп судьям. А это стимул к взяточничеству в особо крупных! ((( А ведь ещё Медведев, когда собирался в президенты, заявлял, что от этих огромных "вилок" нужно избавляться. Это раз, а два: Если ДТП, устроенное пьяным, повлекшее смерть, приравнивается к убийству, то почему, если пьяный садится за руль, не приравнивается к покушению на убийство?
17 июня, 17:02
Вадим Vadimkrassib
6532209
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