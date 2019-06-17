В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР

ВИЛЬНЮС, 17 июн — РИА Новости. Литовские консерваторы обратились к немецкой компании Adidas с просьбой убрать из продажи майки с советской символикой, сообщает Литовские консерваторы обратились к немецкой компании Adidas с просьбой убрать из продажи майки с советской символикой, сообщает Sputnik Литва

Красную спортивную форму с надписью "СССР" пользователи соцсетей заметили в лондонском магазине компании.

Обращение составили лидер партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис и зампредседателя партии Радвилла Моркунайте-Микуленене.

По их словам, многие европейские страны запрещают использование советских и нацистских символов. Литовские политики попросили производителя гарантировать, что всю продукцию с советским принтом уберут из магазинов Adidas.

В 2018 году Литва уже выражала недовольство присутствием в магазине Adidas символики СССР.

"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas", — написал в своем твиттере литовский МИД.

Посол Литвы в США Роландас Кришчюнас, члены СО-ХДЛ и группа депутатов Европарламента из Латвии и Эстонии обратились к руководству американской торговой сети Walmart и интернет-гиганту Amazon с просьбой изъять из продажи футболки с советской символикой.

В Литве с 2008 года запрещено демонстрировать советскую и нацистскую символику. Ее можно использовать только для показа в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле. Нарушителям закона грозит штраф от 144 до 289 евро.

В Прибалтике политическая элита регулярно заявляет о борьбе с последствиями "советской оккупации" и требует компенсации.

В российском МИД называют требования балтийских политиков абсурдными и подчеркивают, что у Латвии и Эстонии нет никаких правовых оснований. В России не раз отмечали, что присоединение Прибалтики к СССР в 1940 году не противоречило ни одному пункту международного права того времени.

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