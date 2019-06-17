Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T16:48Z
https://ria.ru/20190617/1555638708.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151998/21/1519982165_0:16:841:489_1036x0_80_0_0_da03003a4e964e46203d8976e3541835.jpg
РИА Новости

В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР

Вчера, 16:40
13419
© Фото : adidas America Inc.Девушка в майке с надписью USSR компании Adidas
Девушка в майке с надписью USSR компании Adidas
© Фото : adidas America Inc.
Девушка в майке с надписью USSR компании Adidas. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 17 июн — РИА Новости. Литовские консерваторы обратились к немецкой компании Adidas с просьбой убрать из продажи майки с советской символикой, сообщает Sputnik Литва.
Красную спортивную форму с надписью "СССР" пользователи соцсетей заметили в лондонском магазине компании.
Магазин сети Walmart
9 сентября 2018, 10:00
Прибалтика "наехала" на американский бизнес из-за символики СССРПолитики в Прибалтике не могут жить спокойно, пока где-то в мире продают одежду с серпами и молотами. Сначала на Adidas напали, теперь за Walmart взялись.
Обращение составили лидер партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис и зампредседателя партии Радвилла Моркунайте-Микуленене.
По их словам, многие европейские страны запрещают использование советских и нацистских символов. Литовские политики попросили производителя гарантировать, что всю продукцию с советским принтом уберут из магазинов Adidas.
В 2018 году Литва уже выражала недовольство присутствием в магазине Adidas символики СССР.
"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas", — написал в своем твиттере литовский МИД.
Посол Литвы в США Роландас Кришчюнас, члены СО-ХДЛ и группа депутатов Европарламента из Латвии и Эстонии обратились к руководству американской торговой сети Walmart и интернет-гиганту Amazon с просьбой изъять из продажи футболки с советской символикой.
Логотип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas
8 мая 2018, 08:00Культура
Back to USSR: одежда мировых брендов с советской символикой обижает соседей
В Литве с 2008 года запрещено демонстрировать советскую и нацистскую символику. Ее можно использовать только для показа в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле. Нарушителям закона грозит штраф от 144 до 289 евро.
В Прибалтике политическая элита регулярно заявляет о борьбе с последствиями "советской оккупации" и требует компенсации.
В российском МИД называют требования балтийских политиков абсурдными и подчеркивают, что у Латвии и Эстонии нет никаких правовых оснований. В России не раз отмечали, что присоединение Прибалтики к СССР в 1940 году не противоречило ни одному пункту международного права того времени.
Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва>>
29190306264
Обсудить 5
ЛитваВ мире
Популярные комментарии
Жалко литовцев. Самая насущная проблема у них в стране - тяжелое наследие СССР. Мелочь, что промышленность, рыболовство и туризм уже почти умерли, что молодежь из страны уезжает... зато серпов и молотов нигде нет!. Браво!
17 июня, 19:01
sam rud
1430001
Ну ладно, в Литве запрещено, но магазин-то в ЛОНДОНЕ. В лондоне Карл!)) Так почему Литва пытается диктовать германской фирме что ей продавать в Англии? Или литовские законы обязательны для всего мира? Не слишком ли много гонора для страны которую на карте без лупы днем с фонарем не сыскать?
17 июня, 19:55
Эльфено4ек Чумазикова
920001
Рекомендуем
Владимир Зеленский
Зеленский назвал украинских женщин туристическим брендом страны
РИА
Новости
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Московский таксист изнасиловал пассажирку и пообещал жениться, сообщили СМИ
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Актер в роли Айболита в постановке Русского молодежного театра в Таллине
В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита
Лента
новостей
Инспектор ГИБДД
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за "пьяные" ДТП
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
Американский самолет B-52
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все подробности конфликта местных жителей с цыганами в Пензенской области
Здание ФАС России
ФАС завела дело против Burger King из-за оскорбительной рекламы
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
В Киеве припугнули Европу газовым кризисом
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Протесты против строительства ядерного хранилища. Киев, Украина. 3 марта 2006
"Украина — колония для ядерных отходов". Что происходит на самом деле
АЗС
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск против китайской фирмы
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния