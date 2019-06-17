Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Супруга погибшего в ходе массовой потасовки в пензенской Чемодановке Владимира Грушина Елена Супруга погибшего в ходе массовой потасовки в пензенской Чемодановке Владимира Грушина Елена рассказала телеканалу "360" подробности драки.

Женщина утверждает, что муж не собирался участвовать в конфликте, но пошел поддержать земляков, несмотря на ее просьбы остаться дома.

"Говорю: "Вов, не ходи, кто тебе дороже? Друзья друзьями, Вов, не дай бог, что-то случится, как быть?" Он говорит: "Лен, я не полезу туда", — рассказала она.

По мнению Грушиной, ее супруга втянули в драку случайно. Она отметила, что он оказался в самом пекле: на него напали сразу несколько цыган.

"Ему приставили нож к горлу. Говорят, там кто-то отвлек нападавшего. И наши мальчишки — его друзья — вытащили", — заявила она.

Сразу после конфликта она разговаривала с мужем по телефону. Он просил друга отвезти его домой, но тот направился с ним в больницу.

Супруги встретились только в палате. Сначала мужчина не признался, что участвовал в драке, и сказал, что просто упал. Но жена не поверила ему, так как вся его одежда была окровавлена, а пальцы "раздроблены".

"Он мне жаловался, что у него очень сильно болит голова. <…> Он выл от боли", — рассказала супруга погибшего.

Позже ей сообщили о смерти мужа от кровоизлияния в мозг. У него осталась пятилетняя дочь.

Конфликт в Чемодановке

По данным МВД, конфликт на бытовой почве между жителями Чемодановки возник вечером в четверг, затем он перерос в драку. Пострадали не менее пяти человек, двоим из них потребовалась госпитализация. Позже один мужчина умер, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.