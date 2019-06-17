Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе

КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Ранее на сайте главного онколога Минздрава РФ был опубликован сборник по состоянию онкологической помощи населению России в 2018 году. Наиболее высокая распространенность рака в 2018 году наблюдалась в Курской области, Мордовии и Краснодарском крае, наименьшая – в Дагестане, Туве и Чечне. Средний показатель распространенности по России составил 2,56 тысячи на 100 тысяч населения, что выше уровня 2008 года на 39,5%.

"В Краснодарский край традиционно переезжают жить люди пенсионного возраста, а это именно тот контингент, который наиболее подвержен онкозаболеваниям. Кроме того, у нас солнечный регион, а ультрафиолетовые лучи увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований. Поэтому распространенность рака в регионе всегда была выше, чем в других субъектах", - цитирует пресс-служба слова главного онколога Краснодарского края Романа Мурашко.

При этом в сообщении минздрава отмечается, что уровень смертности от новообразований в Краснодарском крае по итогам 2018 года ниже, чем в среднем по России, что объясняется успешной работой по выявлению рака на ранних этапах. По данным ведомства, за 8 лет в ходе профилактических акций, выездов в хутора и станицы для осмотра населения осмотрено более 400 тысяч кубанцев.

"Выявлено около 4 тысяч злокачественных новообразований. Все они пролечены в онкодиспансерах края благодаря профилактическим проектам. У 60% зарегистрированных в прошлом году пациентов злокачественные новообразования выявлены на начальных стадиях, что дает возможность полностью победить рак", - сообщили в минздраве.