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РИА Новости

Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе

Вчера, 16:39
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КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Ранее на сайте главного онколога Минздрава РФ был опубликован сборник по состоянию онкологической помощи населению России в 2018 году. Наиболее высокая распространенность рака в 2018 году наблюдалась в Курской области, Мордовии и Краснодарском крае, наименьшая – в Дагестане, Туве и Чечне. Средний показатель распространенности по России составил 2,56 тысячи на 100 тысяч населения, что выше уровня 2008 года на 39,5%.
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Хирург-онколог прокомментировал данные Минздрава по заболеваемости раком Минздрав назвал российские регионы с наибольшей распространенностью рака. Хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков в эфире радио Sputnik рассказал, что наряду с заболеваемостью растет и раннее диагностирование рака.
"В Краснодарский край традиционно переезжают жить люди пенсионного возраста, а это именно тот контингент, который наиболее подвержен онкозаболеваниям. Кроме того, у нас солнечный регион, а ультрафиолетовые лучи увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований. Поэтому распространенность рака в регионе всегда была выше, чем в других субъектах", - цитирует пресс-служба слова главного онколога Краснодарского края Романа Мурашко.
При этом в сообщении минздрава отмечается, что уровень смертности от новообразований в Краснодарском крае по итогам 2018 года ниже, чем в среднем по России, что объясняется успешной работой по выявлению рака на ранних этапах. По данным ведомства, за 8 лет в ходе профилактических акций, выездов в хутора и станицы для осмотра населения осмотрено более 400 тысяч кубанцев.
"Выявлено около 4 тысяч злокачественных новообразований. Все они пролечены в онкодиспансерах края благодаря профилактическим проектам. У 60% зарегистрированных в прошлом году пациентов злокачественные новообразования выявлены на начальных стадиях, что дает возможность полностью победить рак", - сообщили в минздраве.
По данным министерства, в Краснодарском крае работают пять онкодиспансеров: в Краснодаре, Ейске, Армавире, Сочи и Новороссийске.
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