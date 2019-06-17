В Джамму и Кашмире неизвестные напали на индийских военных, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн — РИА Новости. В Джамму и Кашмире неизвестные напали на конвой Вооруженных сил Индии, передает телеканал NDTV со ссылкой на источники. В Джамму и Кашмире неизвестные напали на конвой Вооруженных сил Индии, передает телеканалсо ссылкой на источники.

Инцидент произошел в понедельник в округе Пулвама, где в феврале смертник совершил резонансное нападение на колонну индийской военизированной полиции, унесшее жизни 45 человек.

По предварительной информации, сработала самодельная бомба, после чего между военными и нападавшими завязалась перестрелка, которая продолжается до сих пор.

Данных о погибших нет, но сообщается о нескольких пострадавших, среди них — офицер индийской армии. Раненых доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

#JammuAndKashmir: Terrorists attack Army vehicle with IED in Arihal area of Pulwama in South Kashmir. Heavy firing going on. Army and police have cordoned off the area. More details awaited, reports @szaffariqbal pic.twitter.com/gwvhRSUSxk — HTN Tiranga TV (@NewsHtn) 17 июня 2019 г.

В Джамму и Кашмире — единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, — активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану.

При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.

Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.