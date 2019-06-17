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РИА Новости

В Джамму и Кашмире неизвестные напали на индийских военных, сообщили СМИ

Вчера, 16:39
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн — РИА Новости. В Джамму и Кашмире неизвестные напали на конвой Вооруженных сил Индии, передает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Инцидент произошел в понедельник в округе Пулвама, где в феврале смертник совершил резонансное нападение на колонну индийской военизированной полиции, унесшее жизни 45 человек.
По предварительной информации, сработала самодельная бомба, после чего между военными и нападавшими завязалась перестрелка, которая продолжается до сих пор.
Данных о погибших нет, но сообщается о нескольких пострадавших, среди них — офицер индийской армии. Раненых доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В Джамму и Кашмире — единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, — активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану.
При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.
Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
После февральского теракта агрессивная риторика сменилась полноценными военными столкновениями.
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