Телецентр "Останкино" в Москве проверяют после письма о минировании

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Неизвестный сообщил об угрозе "минирования" телевизионного центра "Останкино", эвакуация сотрудников пока не проводится, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На электронную почту телецентра "Останкино" по адресу: улица Академика Королева, дом 12 поступило сообщение с угрозой взрыва", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время идет проверка всех помещений без эвакуации сотрудников.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.