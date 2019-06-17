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РИА Новости

В Иране сообщили о раскрытии сети, занимавшейся кибершпионажем для ЦРУ

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Разведка Ирана раскрыла деятельность киберсети, которая находилась под контролем ЦРУ, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
"Какое-то время назад одна из самых изощренных сетей ЦРУ, которая была задействована для кибершпионажа и составляла важную часть оперативного потенциала ЦРУ в странах-целях США, была раскрыта разведкой, и ей был нанесен удар", - цитирует Шамхани государственное телевидение.
По его словам, Иран поделился необходимой информацией об этом с другими странами-партнерами, где действовала сеть ЦРУ, что привело к "идентификации, задержанию и наказанию ряда шпионов в различных странах".
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